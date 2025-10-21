La Gazzetta dello Sport ha intervistato Ruud Krol, in vista della sfida di questa sera del Napoli contro il Psv Di questo Napoli di Conte invece cosa le piace? «Ci sono stati cambiamenti però porrei l’attenzione su un altro aspetto e torno di nuovo agli assenti e li elenco: Politano, poi Buongiorno e Hojlund uguale, Lukaku, Rrahmani e Lobotka anche. Alla fine se ci pensiamo, la formazione ideale di Antonio Conte, con tutti i giocatori a disposizione, fin qui ancora non siamo riusciti a vederla. Con tutti al cento per cento il Napoli è davvero una squadra molto forte». Conte o Bosz: chi può rivelarsi più abile in situazioni e partite così delicate? «Per Bosz c’è una sola cosa che conta: attaccare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ruud Krol si Lang: «Tutti pensavano che fosse un nuovo Kvaratskhelia e invece no» (Gazzetta)