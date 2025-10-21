Russia il vaccino anti-tumori Serbia cavia europea
Sarà la Serbia la "cavia europea" di Mosca. No, la politica stavolta non c'entra, anche se qualche dubbio viene ed è più che lecito. Quello di Belgrado sarà con tutta probabilità il primo governo, dopo la Federazione russa, a disporre di un rivoluzionario vaccino contro le malattie tumorali messo a punto da specialisti russi. Lo ha detto il ministro per la collaborazione economica internazionale Nenad Popovic, secondo il quale una equipe di esperti e studiosi serbi si recherà prossimamente a Mosca per definire le fasi di tale operazione ritenuta di grande importanza sul piano medico e sociale. Citato dai media a Belgrado, il ministro Popovic - che si reca frequentemente in missione nella Federazione russa - ha affermato che il vaccino in questione è stato sviluppato nel corso degli ultimi anni in Russia, dove ha superato tutte le fasi sperimentali e di prova sugli animali, con risultati positivi al 100%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
