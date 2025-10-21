Ruspe in azione alla Casa Bianca tutto distrutto | la decisione shock di Trump

Sono ufficialmente iniziati i lavori di demolizione della East Wing della Casa Bianca, l’ala est della residenza presidenziale a Washington. Lo riferisce la CNN, precisando che il progetto è stato fortemente voluto dal presidente Donald Trump, che intende costruire al suo posto una nuova sala da ballo. L’intervento rappresenta la più grande trasformazione architettonica del complesso presidenziale da oltre un secolo. Lunedì mattina, alcune squadre di operai hanno cominciato ad abbattere porzioni della struttura. Sul posto, un escavatore meccanico ha squarciato la storica facciata dell’ala est, generando un cumulo di detriti, acciaio e mattoni, come documentato dai giornalisti dell’AFP presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ruspe in azione alla Casa Bianca, tutto distrutto: la decisione shock di Trump

