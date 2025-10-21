Ruspe alla Casa Bianca Trump abbatte parte dell’ala Est per costruire una sala da ballo da re

I bulldozer sono entrati in azione ieri alla Casa Bianca, segnando l’inizio di uno dei progetti di ristrutturazione più ambiziosi degli ultimi decenni. Enormi pezzi dell’ala Est, quella sezione storica costruita nel 1902 e modificata l’ultima volta nel 1942, sono stati demoliti per fare spazio a una nuova sala da ballo da 90mila metri quadrati voluta dal presidente Donald Trump. Cumuli di detriti in cemento, vetro, mattoni e cavi metallici sono visibili da centinaia di metri di distanza, testimoniando la portata dell’intervento. I giornalisti presenti vicino al Dipartimento del Tesoro hanno potuto osservare i lavori in corso mentre, dall’altro lato dell’edificio, Trump incontrava una squadra di baseball universitaria campione nazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ruspe alla Casa Bianca, Trump abbatte parte dell’ala Est per costruire una sala da ballo da re

