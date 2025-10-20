Almanacco del 21 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio ...Assalto al pullman a Rieti, l’autista Raffaele Marianella ucciso a ...Nella stanza di De André la mia notte insonnetra canzoni e fantasmiUccise la moglie depressa: “Logorato, ma sparò per eccesso di ...Comune e Regione chiedono i danni per il crollo del ponte: “Emergenza ...Previsioni meteo, piogge frequenti sulla fascia tirrenica per tutta ...Nuova Mercedes Classe A: nel 2028 arriva il nuovo modelloMazda CX-5 si rinnova: più spazio, Google integrato e prezzo più ...Nasce BioSpecNet: Italfarmaco e Istituto Ronzoni uniti sull’NMR ad ...Grande Fratello 2025, la storia di Ivana Castorina e la sorpresa del ...Gaza, Israele su pressione Usa riapre due valichi per gli aiuti | ...Buon compleanno Cesare Previti, Riccardo Fogli, Gianni Minervini…Grande Fratello sondaggio televoto oggi: chi uscirà tra Matteo, ...Grande Fratello 20 ottobre, Anita è rientrata: nominati ed eliminato ...Il vescovo depresso molla tutto e si sposa, la verità a un anno dalle ...Guerritore: "Il film 'Anna' riporta in vita la grande Magnani, la sua ...Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un ...Sinner, sulla Davis ripensaci. Vincere in azzurro non è mai abbastanzaPrà, 62enne cade vicino al bus e muore: la Procura apre un’inchiestaVacarini: imprese come media company per parlare ai giovaniIl Club delle Mogli Tv8: trama e spiegazione finale del film 2024Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di ...Cancro in aumento tra giovani e anziani: è correlato all’obesità, lo ...Occhio bionico contro cecità senile, l’84% torna a leggere con ...Pineto United: la squadra di Roma nata dai barconi e dall’integrazioneAffittare casa online in 2 ore: come si sta trasformando il mercato ..."Sgarbi sta molto male, è in uno stato pietoso". L'ultimo incontro ...Le specialità della tavola invadono il centro, torna 'Autunno Ducale ...Da parco Massari a Palazzo dei Diamanti, fino all'Ariostea: ...Il mondo di Chagall spiegato ai bambini, attività in mostra per ...Torna la 'Stracarducci', la camminata non competitiva tra benessere e ...Laladra release party presso Sghetto ClubKean (spettacolo per attore solo)Halloween Junior edizione 2025: brividi e streghe a DozzaOroscopo di oggi martedì 21 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le ...San Giovanni La Punta, lastra cede in vetreria: un morto, un feritoVeneto, il web sorride: l’80% delle conversazioni è positivoGrande Fratello 2025, Ivana Castorina incontra il marito | Video ...Ivana al GF racconta la transizione: “Esisto e non devo ...Napoli, ora la difesa è un problema vero: emerge un dato sconsolanteEsplora il mondo della moda: guida completa per appassionati e ...Grande Fratello televoto 20 ottobre 2025, eliminato: percentualiAgguato ad Afragola, spari nel bar al parco Sant’Antonio: un ...Trump, il messaggio a Zelensky e Putin: “Accordo tra Ucraina e Russia ...Giocate a palloneAssalto al pullman del Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: ...Droni per videosorveglianza domestica: una soluzione innovativa per ...Il cuore in scena per Ricciardi 3: il commissario cambia passoTutte le notizie di lunedì 20 ottobre: occhi su Tudor, allarme ThuramIn arrivo la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo!Meloni, tre anni di governo tra immobilismo e propagandaVerità per Scieri, morto di FolgoreFurto al Louvre, il caso è già politico. I sindacati attaccano: ...Usa, prima incriminazione contro una «cellula» AntifaSilvia Salis star al battesimo della gamba centrista del campo largoRaid e muri: Gaza senza treguaRieti, l’estrema destra dietro l’agguato al bus dei tifosi di basketIl post-Hamas oltre la linea giallaLa stessa domanda ogni settimanaUn esposto tira l’altro. I pm di Roma indagano sull’assalto alla ...I concorrenti del GF accusati di non esporsi, Ascanio Pacelli li ...Verso una mobilità più sostenibile grazie al biocarburante per motori ...Tragedia a Trecate: ragazzo muore travolto da treno. Un ferito grave, ...Pagelle Grande Fratello 20 ottobre: Jonas inqualificabile, Francesco ...Le mareggiate in Romagna? Un episodio di ‘meteo-tsunami’: cos’è ...La Liga: Real e Barça scappano in classifica, il Maiorca abbandona ...Gaza, su pressione Usa riaprono due valichi per gli aiuti | Arrivati ...Sofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest | Trump: ...Urbanistica, chiuse le indagini anche per la torre di SerlioSette. ...L’Italia verde si vede solo nei comizi. E intanto le città soffocanoAssalto al pullman a Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: ...Oroscopo weekend sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025: amore, lavoro ...Oroscopo di mercoledì 22 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno ...Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 21 Ottobre 2025: I Numeri ...Estrazioni Eurojackpot 21 Ottobre 2025: Numeri Vincenti, Jackpot e ...Arriva l’app ufficiale per Milano-Cortina 2026Calciomercato Inter LIVE: Ausilio sonda un nuovo esterno di ...Se elimini un albero dal tuo giardino lo devi rimborsare al ComuneParcheggio in Cittadella, la Giunta: «L’interesse pubblico rimane»Velox mobili, Tarasconi: «La velocità media in calo dell’11%»Gli allevatori di montagna contro l’eolico: «I pascoli non si toccano»“Ia e cure sanitarie”, il tema approfondito dall'associazione medici ...«Sovrappeso», Mieli contro la candidata AvsScontri allo stadio, salta Maccabi-HapoelSarkozy sarà portato in carcere«Gocce di cinema», l’elemento acquatico alla Festa del Cinema di RomaSalvini riunisce la Lega dopo il flop toscanoIl gioco si dissolve nella trappola del «tifo»La Cipro del Nord vota per il dialogoGrande Fratello 2025, televoto flash per il secondo eliminato | Video ...Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: “Tenere chiuse porte ...Vinicio Capossela presenta in prima assoluta a Vicenza “Nel bosco di ...Di Canio: “Il Milan ha vinto l’ultimo scudetto con dirigenti ...È una pace che non regge a Gaza si muore ancoraLa Manovra delle tasse, a pagare sono famiglie e impreseFine della democraziaInfortunio Thuram, l’attaccante dell’Inter out anche contro il ...Incendio a Napoli, a fuoco un deposito di ricambi auto: la densa ...La Spagna contro il cambio d’ora, il premier Sánchez vuole ...Tajani: Vogliamo trasformare il cessate il fuoco a Gaza in pace. ...Le partite pilotate nel tennis grazie ai giocatori corrotti, scattano ...Accadde oggi: 21 ottobre, prima puntata di ‘Un posto al sole’Estrazioni Lotto 21 Ottobre 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e ...Biolchi sul match dell’Olimpico: «Inter ancora un work in progress, ...Milinkovic-Savic Juve, il ko di Como evidenzia un centrocampo ...La Collegiata svelata, viaggio nell’arte della chiesa di San Fiorenzo ...Cremonese Udinese, Nicola: «Bisogna essere più cinici. Ma sono ...Omicidio dell’autista Raffaele Marianella, in carcere tre ultras ...Wuhu, Lepas L8 apre i cancelli: crash test e guado davanti al pubblicoSae Toscana al Pd: sul Tirreno è disciplina, non attività sindacaleCapaccio Paestum, scontro frontale nella notte: muore la 70enne Anna ...Adani esalta Nico Paz: «Il più forte della Serie A, un giocatore ...Al Muvit tesori inediti dal Lazio sotto il segno degli EtruschSignora chiusa dentro un negozio chiede aiuto ai passanti attraverso ...Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 20 ottobre 2025? ...Jonas a Grazia al GF: “Che ca**o ti guardi? Stai muta”, ...“Conte non sa schierare De Bruyne”: la critica in diretta scatena il ...Pattinaggio di figura, Papadakis puntualizza: “Ho lasciato le ...Onorato lancia ‘Progetto civico’, Salis: basta corsa a chi è più ...Mattarella “Ue affronta sfide esistenziali, no a cedimenti”Incendio spaventoso in Italia, fiamme altissime e una colonna di ...Sergio Mattarella: «Intollerabili atti per indebolire sovranità Ue»“Addio grande campione”. Il terribile annuncio, la tragedia a soli 29 ...Arrestato all’aeroporto di Atlanta: “strage evitata” grazie alla ...Anita torna al Grande Fratello dopo la morte della madre: le sue ...Energia, la Von der Leyen si sveglia: “Le bollette insostenibili ...Intervista a Tommaso Foti: «Sud, opportunità dall?Ue su energia, ...Imprese, nuovo balzo: la crescita è trainata da Campania e SiciliaRete civica dei sindaci con Manfredi e Salis: «I partiti ci ascoltino»Regionali, Cirielli elogia la Zes: «Traino per il Sud»Napoli, la stretta su armi e droga: «Ecco i metal detector prima e ...Caivano, trovati tre studenti armati: «Impugnavano coltelli»America's Cup 2027, ecco il museo permanente: «Sarà un laboratorio ...Largo Maradona, riaperto il murale: «Spazio pubblico gestito dai ...Blanca 3, anticipazioni quinta puntata di lunedì 27 ottobre 2025Ziliani studia Inter e Napoli: «Due sospetti su Chivu e Conte, ...Serie A, i numeri del disastro: il dato peggiore di sempre dopo la ...Conferenza stampa Xabi Alonso pre Real Madrid Juve LIVE: le sue ...Il Mjällby fa la storia vincendo il campionato svedese: è il club di ...Il Milan Futuro cade ancora: 2-0 con il Caldiero TermeQuestione di chiccheraDiletta Leotta: La Storia della Crescita di una Figlia TrilingueATP Basilea 2025: che fatica per Mensik contro il bravo Bernet, ...Premier League: Liverpool ancora ko contro lo United, l'Arsenal ...Basket, Serie A: la Virtus Bologna crolla in casa contro CremonaCremonese Udinese, Runjaic: «In questo momento preferisco il 3-5-2. ...Pontedera-Vis Pesaro 0-2, brutto capitombolo per i granataAppianixGrande Fratello televoto Grazia, Giulia, Rana, Bena: percentualiBrunico, caso nitazeni: un 28enne muore, svelata la pista del web

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Grande Fratello televoto 20 ottobre 2025, eliminato: percentuali

Grande Fratello televoto 20 ottobre 2025, eliminato: percentuali

AGGIORNAMENTO: Bena è stato il meno votato e il primo candidato al successivo televoto flash in dir... ► latuafonte.com

Ivana al GF racconta la transizione: “Esisto e non devo chiedere scusa”, poi la sorpresa del marito: “Ora sei libera”

Ivana al GF racconta la transizione: “Esisto e non devo chiedere scusa”, poi la sorpresa del marito: “Ora sei libera”

Ivana Castorina racconta al Grande Fratello il suo percorso di transizione, fatto di sofferenza, ma... ► fanpage.it

Scontri allo stadio, salta Maccabi Hapoel

Scontri allo stadio, salta Maccabi Hapoel

Il derby calcistico di Tel Aviv tra Maccabi e Hapoel, in programma domenica sera, è stato annullato... ► ilmanifesto.it

Energia, la Von der Leyen si sveglia: “Le bollette insostenibili frenano l’Europa”

Energia, la Von der Leyen si sveglia: “Le bollette insostenibili frenano l’Europa”

L’Europa paga il conto più salato al mondo per l’energia. Le famiglie e le imprese del Vecchio Cont... ► ilfogliettone.it

Estrazioni Eurojackpot 21 Ottobre 2025: Numeri Vincenti, Jackpot e Quote Ufficiali

Estrazioni Eurojackpot 21 Ottobre 2025: Numeri Vincenti, Jackpot e Quote Ufficiali

Estrazioni Eurojackpot 21 Ottobre 2025 – L’Eurojackpot torna con una nuova estrazione! Sei tra i fo... ► atomheartmagazine.co

Vacarini: imprese come media company per parlare ai giovani

Vacarini: imprese come media company per parlare ai giovani

Un invito chiaro arriva dalla Camera dei Deputati: per entrare davvero in dialogo con i più giovani... ► sbircialanotizia.it

“Conte non sa schierare De Bruyne”: la critica in diretta scatena il dibattito

“Conte non sa schierare De Bruyne”: la critica in diretta scatena il dibattito

Arrivano parole nette da Pasquale Marino, ex allenatore della Salernitana che a ‘Il Bello del Calci... ► spazionapoli.it

Verità per Scieri, morto di Folgore

Verità per Scieri, morto di Folgore

Pioveva sabbia su Pisa in quei giorni di agosto, portata da uno scirocco appiccicoso. Sabbia che co... ► ilmanifesto.it

In arrivo la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo!

In arrivo la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo!

La nuova stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è basata su “Il mare dei mostri”, il secon... ► nerdpool.it

Sergio Mattarella: «Intollerabili atti per indebolire sovranità Ue»

Sergio Mattarella: «Intollerabili atti per indebolire sovranità Ue»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la sua visita di Stato in Belgio con un ... ► thesocialpost.it

«Sovrappeso», Mieli contro la candidata Avs

«Sovrappeso», Mieli contro la candidata Avs

Ieri durante la trasmissione radio «24 Mattino», Paolo Mieli ha definito Souzan Fatayer (nata a Nab... ► ilmanifesto.it

Grande Fratello sondaggio televoto oggi: chi uscirà tra Matteo, Benedetta e Rasha

Grande Fratello sondaggio televoto oggi: chi uscirà tra Matteo, Benedetta e Rasha

Dopo il televoto della quarta puntata del Grande Fratello 2025, Simona Ventura ha aperto un’altra s... ► latuafonte.com

Rete civica dei sindaci con Manfredi e Salis: «I partiti ci ascoltino»

Rete civica dei sindaci con Manfredi e Salis: «I partiti ci ascoltino»

Inviato a Roma   Fanno a gara per non far saltare l?esile equilibrio che i sindaci devono ten... ► ilmattino.it

La Manovra delle tasse, a pagare sono famiglie e imprese

La Manovra delle tasse, a pagare sono famiglie e imprese

Non c’è solo il tanto contestato contributo di banche e assicurazioni. La Manovra varata dal govern... ► lanotiziagiornale.it

“Ia e cure sanitarie”, il tema approfondito dall

“Ia e cure sanitarie”, il tema approfondito dall'associazione medici cattolici

Un convegno di alto livello innovativo, si è tenuto nella mattina del 18 ottobre presso il Collegi... ► ilpiacenza.it

Silvia Salis star al battesimo della gamba centrista del campo largo

Silvia Salis star al battesimo della gamba centrista del campo largo

La location è quella dei grandi eventi: l’hotel Parco dei principi a Roma, quello dove nel febbraio... ► ilmanifesto.it

Il cuore in scena per Ricciardi 3: il commissario cambia passo

Il cuore in scena per Ricciardi 3: il commissario cambia passo

Una stagione che promette di cambiare tutto: il destino di Luigi Alfredo Ricciardi si piega finalme... ► sbircialanotizia.it

Grande Fratello 2025, la storia di Ivana Castorina e la sorpresa del marito: “ti sei liberata finalmente di questo mostro” | Video Mediaset

Grande Fratello 2025, la storia di Ivana Castorina e la sorpresa del marito: “ti sei liberata finalmente di questo mostro” | Video Mediaset

Ivana Castorina racconta la sua storia di transizione al Grande Fratello 2025 emozionando tutti: d... ► superguidatv.it

Omicidio dell’autista Raffaele Marianella, in carcere tre ultras della Sebastiani Rieti: «Gravi indizi di colpevolezza»

Omicidio dell’autista Raffaele Marianella, in carcere tre ultras della Sebastiani Rieti: «Gravi indizi di colpevolezza»

Tre persone sono state fermate in relazione all’assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pis... ► secoloditalia.it

“Addio grande campione”. Il terribile annuncio, la tragedia a soli 29 anni

“Addio grande campione”. Il terribile annuncio, la tragedia a soli 29 anni

Il mondo degli scacchi è in lutto per la scomparsa di Daniel Naroditsky, noto Grande Maestro intern... ► thesocialpost.it

Pagelle Grande Fratello 20 ottobre: Jonas inqualificabile, Francesco già dimenticato

Pagelle Grande Fratello 20 ottobre: Jonas inqualificabile, Francesco già dimenticato

Roma, 20 ottobre 2025 – Discussioni e qualche, poche, dinamica interessante: ecco le pagelle della ... ► quotidiano.net

Raid e muri: Gaza senza tregua

Raid e muri: Gaza senza tregua

Centocinquantatré tonnellate di bombe israeliane sono state sganciate domenica su Gaza. A dirlo ier... ► ilmanifesto.it

Diletta Leotta: La Storia della Crescita di una Figlia Trilingue

Diletta Leotta: La Storia della Crescita di una Figlia Trilingue

Diletta Leotta condivide la sua esperienza nella crescita della figlia Aria, una bambina trilingue ... ► donnemagazine.it

Onorato lancia ‘Progetto civico’, Salis: basta corsa a chi è più sinistra

Onorato lancia ‘Progetto civico’, Salis: basta corsa a chi è più sinistra

Roma, 20 ott. (askanews) – Si chiama ‘Progetto civico’ ma ci sono anche tanti politici doc, a com... ► ildenaro.it

Tajani: Vogliamo trasformare il cessate il fuoco a Gaza in pace. Italia in prima fila – Il video

Tajani: Vogliamo trasformare il cessate il fuoco a Gaza in pace. Italia in prima fila – Il video

(Agenzia Vista) Slovenia, 20 ottobre 2025 “Vogliamo trasformare il cessate il fuoco e la prima fas... ► open.online

Il vescovo depresso molla tutto e si sposa, la verità a un anno dalle dimissioni: «La Chiesa insiste, ma il celibato fa più male che bene»

Il vescovo depresso molla tutto e si sposa, la verità a un anno dalle dimissioni: «La Chiesa insiste, ma il celibato fa più male che bene»

Un anno fa aveva dato le dimissioni dal suo incarico in Perù per motivi di salute, ma oggi la vice... ► open.online

Le specialità della tavola invadono il centro, torna

Le specialità della tavola invadono il centro, torna 'Autunno Ducale nelle Terre Estensi'

Tradizioni del Ducato Estense protagoniste con ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi’, in programma ... ► ferraratoday.it

Gassman: "

Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un meraviglioso cast" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 "Questa serie porta intanto una meravigliosa Bari, una città... ► open.online

Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 20 ottobre? | Video Mediaset

Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 20 ottobre? | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il nome del secondo concorrente eliminato di questa edi... ► superguidatv.it

È una pace che non regge a Gaza si muore ancora

È una pace che non regge a Gaza si muore ancora

A Gaza la tregua ha la forma di un lager circondato da blocchi di cemento alti tre metri, come conf... ► lanotiziagiornale.it

Biolchi sul match dell’Olimpico: «Inter ancora un work in progress, ma Chivu ha già fatto tanto»

Biolchi sul match dell’Olimpico: «Inter ancora un work in progress, ma Chivu ha già fatto tanto»

di Redazione Inter News 24Biolchi ha espresso la propria posizione circa la sfida vinta dai nerazzur... ► internews24.com

Uccise la moglie depressa: “Logorato, ma sparò per eccesso di orgoglio, non per provocazione”

Uccise la moglie depressa: “Logorato, ma sparò per eccesso di orgoglio, non per provocazione”

Il giudice riconosce la drammaticità della situazione ma accusa la “sopravvalutazione di sè stesso ... ► genova.repubblica.it

Se elimini un albero dal tuo giardino lo devi rimborsare al Comune

Se elimini un albero dal tuo giardino lo devi rimborsare al Comune

Suscita diverse perplessità nel centrodestra (ma non solo) il nuovo regolamento del verde per le a... ► ilpiacenza.it

Assalto al pullman del Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: sono legati all

Assalto al pullman del Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: sono legati all'estrema destra

Da spettatori di una comune partita di basket di serie A2, a protagonisti di una sassaiola mortale c... ► ilmessaggero.it

Buon compleanno Cesare Previti, Riccardo Fogli, Gianni Minervini…

Buon compleanno Cesare Previti, Riccardo Fogli, Gianni Minervini…

Buon compleanno Cesare Previti, Nikita Michalkov, Riccardo Fogli, Benjamin Netanyahu, Gianni Miner... ► romadailynews.it

Pattinaggio di figura, Papadakis puntualizza: “Ho lasciato le competizioni perché c’é un ambiente non sano”

Pattinaggio di figura, Papadakis puntualizza: “Ho lasciato le competizioni perché c’é un ambiente non sano”

Ieri si è conclusa sul ghiaccio di Angers la prima tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025... ► oasport.it

Verso una mobilità più sostenibile grazie al biocarburante per motori diesel

Verso una mobilità più sostenibile grazie al biocarburante per motori diesel

La sostenibilità è un tema sempre più urgente. Se già con l'Agenda 2030 sottoscritta nel 2015 si è... ► today.it

La Liga: Real e Barça scappano in classifica, il Maiorca abbandona l

La Liga: Real e Barça scappano in classifica, il Maiorca abbandona l'ultimo posto

Madrid (Spagna) 20 ottobre 2025 - Un weekend di sofferenza per le due regine incontrastate della Li... ► sport.quotidiano.net

Da parco Massari a Palazzo dei Diamanti, fino all

Da parco Massari a Palazzo dei Diamanti, fino all'Ariostea: interventi sugli alberi monumentali

Proseguono a Ferrara gli interventi di manutenzione e tutela sugli alberi monumentali presenti nel... ► ferraratoday.it

Veneto, il web sorride: l’80% delle conversazioni è positivo

Veneto, il web sorride: l’80% delle conversazioni è positivo

Veneto batte un colpo deciso anche online: il racconto digitale che lo riguarda vibra di fiducia, s... ► sbircialanotizia.it

Pontedera Vis Pesaro 0 2, brutto capitombolo per i granata

Pontedera Vis Pesaro 0 2, brutto capitombolo per i granata

Pontedera, 20 ottobre 2025 – Il Pontedera esce sconfitto 2-0 dal confronto con la Vis Pesaro, che h... ► lanazione.it

Nasce BioSpecNet: Italfarmaco e Istituto Ronzoni uniti sull’NMR ad alto campo

Nasce BioSpecNet: Italfarmaco e Istituto Ronzoni uniti sull’NMR ad alto campo

Un legame scientifico coltivato per oltre vent’anni mette radici in una struttura condivisa: nasce ... ► sbircialanotizia.it

Nuova Mercedes Classe A: nel 2028 arriva il nuovo modello

Nuova Mercedes Classe A: nel 2028 arriva il nuovo modello

Ecco cosa sappiamo finora sul futuro della Mercedes?Benz Classe A. Sì, ci sono conferme che ci sar... ► ilgiornaledigitale.i

Signora chiusa dentro un negozio chiede aiuto ai passanti attraverso la vetrina

Signora chiusa dentro un negozio chiede aiuto ai passanti attraverso la vetrina

Forse era in camerino a provare un abito, forse era andata al bagno e non ha sentito che il negozi... ► napolitoday.it

Halloween Junior edizione 2025: brividi e streghe a Dozza

Halloween Junior edizione 2025: brividi e streghe a Dozza

Halloween Junior 2025: venerdì 31 ottobre 2025 dalle ore 18.00 presso il Borgo di Dozza.Programma:... ► bolognatoday.it

Velox mobili, Tarasconi: «La velocità media in calo dell’11%»

Velox mobili, Tarasconi: «La velocità media in calo dell’11%»

Il sindaco Katia Tarasconi crede molto nella campagna di educazione stradale “AttentaMente!”. In c... ► ilpiacenza.it

Jonas a Grazia al GF: “Che ca**o ti guardi? Stai muta”, interviene Simona Ventura: “Non è il modo di trattare le donne”

Jonas a Grazia al GF: “Che ca**o ti guardi? Stai muta”, interviene Simona Ventura: “Non è il modo di trattare le donne”

Jonas è stato al centro di un momento piuttosto intenso durante la puntata del Grande Fratello di l... ► fanpage.it

Assalto al pullman a Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: sono legati all

Assalto al pullman a Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: sono legati all'estrema destra

Da spettatori di una comune partita di basket di serie A2, a protagonisti di una sassaiola mortale c... ► ilmessaggero.it

Previsioni meteo, piogge frequenti sulla fascia tirrenica per tutta la settimana

Previsioni meteo, piogge frequenti sulla fascia tirrenica per tutta la settimana

Nelle prossime ore previsti rovesci e temporali dalla Toscana verso l’Umbria, il Lazio e la Campani... ► repubblica.it

Droni per videosorveglianza domestica: una soluzione innovativa per la sicurezza

Droni per videosorveglianza domestica: una soluzione innovativa per la sicurezza

Negli ultimi anni, l’uso dei droni per la videosorveglianza domestica sta diventando sempre più pop... ► laprimapagina.it

Grande Fratello 2025, televoto flash per il secondo eliminato | Video Mediaset

Grande Fratello 2025, televoto flash per il secondo eliminato | Video Mediaset

Grande Fratello 2025, eliminazione a sorpresa con un sondaggio social Un colpo di scena al Grande ... ► superguidatv.it

La Spagna contro il cambio d’ora, il premier Sánchez vuole l’abolizione in Europa: «Perché non ha più senso» – Il video

La Spagna contro il cambio d’ora, il premier Sánchez vuole l’abolizione in Europa: «Perché non ha più senso» – Il video

«Cambiare l’ora due volte all’anno non ha più senso». Con queste parole, il primo ministro spagnol... ► open.online

Napoli, ora la difesa è un problema vero: emerge un dato sconsolante

Napoli, ora la difesa è un problema vero: emerge un dato sconsolante

La difesa del Napoli non sta funzionando come dovrebbe. Complice qualche disattenzione e qualche in... ► spazionapoli.it

Il Mjällby fa la storia vincendo il campionato svedese: è il club di un villaggio di 1.500 abitanti

Il Mjällby fa la storia vincendo il campionato svedese: è il club di un villaggio di 1.500 abitanti

La favola del Mjällby AIF, la più piccola realtà di sempre (solo 1.500 abitanti) a vincere il titol... ► fanpage.it

Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: “Tenere chiuse porte e finestre”

Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: “Tenere chiuse porte e finestre”

(Adnkronos) – Il Comune di Napoli invita la popolazione a tenere porte e finestre chiuse, dopo il v... ► ildifforme.it

Rieti, l’estrema destra dietro l’agguato al bus dei tifosi di basket

Rieti, l’estrema destra dietro l’agguato al bus dei tifosi di basket

Sono tre le persone fermate dopo l’assalto al pullman dei tifosi pistoiesi di ritorno da Rieti dome... ► ilmanifesto.it

La stessa domanda ogni settimana

La stessa domanda ogni settimana

Una volta alla settimana mi domando come va l’inchiesta sulla morte in caserma del giovane paracadu... ► ilmanifesto.it

Incendio spaventoso in Italia, fiamme altissime e una colonna di fumo: aria irrespirabile

Incendio spaventoso in Italia, fiamme altissime e una colonna di fumo: aria irrespirabile

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di lunedì 20 ottobre in un capannone situato nel q... ► thesocialpost.it

Nella stanza di De André la mia notte insonnetra canzoni e fantasmi

Nella stanza di De André la mia notte insonnetra canzoni e fantasmi

Viaggio all’Agnata, l’amatissima tenuta in Sardegna dove il cantautore scrisse alcuni dei suoi vers... ► repubblica.it

Un esposto tira l’altro. I pm di Roma indagano sull’assalto alla Flotilla

Un esposto tira l’altro. I pm di Roma indagano sull’assalto alla Flotilla

Poco alla volta, il fascicolo aperto dalla procura di Roma sulla Global Sumud Flotilla comincia a p... ► ilmanifesto.it

Almanacco del 21 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Almanacco del 21 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino ... ► arezzonotizie.it

Mazda CX 5 si rinnova: più spazio, Google integrato e prezzo più vicino

Mazda CX 5 si rinnova: più spazio, Google integrato e prezzo più vicino

Roma ha fatto da cornice all’anteprima italiana della nuova Mazda CX?5, terza generazione di un mod... ► sbircialanotizia.it