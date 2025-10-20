Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Thiago Motta torna ad allenare? L’ex Juve è di nuovo nel mirino di un club francese: ecco cosa può accadere ... juventusnews24.com
Usa, Corte d’Appello dà ragione a Trump: “Sì alla Guardia nazionale a Portland” ildifforme.it
Colpo di scena da Giletti: De Rensis si alza e lascia lo studio. Il motivo iltempo.it
Cremonese Udinese, Runjaic: «In questo momento preferisco il 3-5-2. Vi spiego il motivo. Zaniolo? Sta facendo ... calcionews24.com
Furto al Louvre, il caso è già politico. I sindacati attaccano: «Avevamo avvertito» ilmanifesto.it
Grande Fratello 2025, televoto flash per il secondo eliminato | Video Mediaset superguidatv.it
Grande Fratello televoto 20 ottobre 2025, eliminato: percentuali
Ivana al GF racconta la transizione: “Esisto e non devo chiedere scusa”, poi la sorpresa del marito: “Ora sei libera”
Scontri allo stadio, salta Maccabi Hapoel
Il derby calcistico di Tel Aviv tra Maccabi e Hapoel, in programma domenica sera, è stato annullato... ► ilmanifesto.it
Energia, la Von der Leyen si sveglia: “Le bollette insostenibili frenano l’Europa”
L’Europa paga il conto più salato al mondo per l’energia. Le famiglie e le imprese del Vecchio Cont... ► ilfogliettone.it
Estrazioni Eurojackpot 21 Ottobre 2025: Numeri Vincenti, Jackpot e Quote Ufficiali
Estrazioni Eurojackpot 21 Ottobre 2025 – L’Eurojackpot torna con una nuova estrazione! Sei tra i fo... ► atomheartmagazine.co
Vacarini: imprese come media company per parlare ai giovani
Un invito chiaro arriva dalla Camera dei Deputati: per entrare davvero in dialogo con i più giovani... ► sbircialanotizia.it
“Conte non sa schierare De Bruyne”: la critica in diretta scatena il dibattito
Arrivano parole nette da Pasquale Marino, ex allenatore della Salernitana che a ‘Il Bello del Calci... ► spazionapoli.it
Verità per Scieri, morto di Folgore
Pioveva sabbia su Pisa in quei giorni di agosto, portata da uno scirocco appiccicoso. Sabbia che co... ► ilmanifesto.it
In arrivo la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo!
La nuova stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è basata su “Il mare dei mostri”, il secon... ► nerdpool.it
Sergio Mattarella: «Intollerabili atti per indebolire sovranità Ue»
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la sua visita di Stato in Belgio con un ... ► thesocialpost.it
«Sovrappeso», Mieli contro la candidata Avs
Ieri durante la trasmissione radio «24 Mattino», Paolo Mieli ha definito Souzan Fatayer (nata a Nab... ► ilmanifesto.it
Grande Fratello sondaggio televoto oggi: chi uscirà tra Matteo, Benedetta e Rasha
Dopo il televoto della quarta puntata del Grande Fratello 2025, Simona Ventura ha aperto un’altra s... ► latuafonte.com
Rete civica dei sindaci con Manfredi e Salis: «I partiti ci ascoltino»
Inviato a Roma Fanno a gara per non far saltare l?esile equilibrio che i sindaci devono ten... ► ilmattino.it
La Manovra delle tasse, a pagare sono famiglie e imprese
Non c’è solo il tanto contestato contributo di banche e assicurazioni. La Manovra varata dal govern... ► lanotiziagiornale.it
“Ia e cure sanitarie”, il tema approfondito dall'associazione medici cattolici
Un convegno di alto livello innovativo, si è tenuto nella mattina del 18 ottobre presso il Collegi... ► ilpiacenza.it
Silvia Salis star al battesimo della gamba centrista del campo largo
La location è quella dei grandi eventi: l’hotel Parco dei principi a Roma, quello dove nel febbraio... ► ilmanifesto.it
Il cuore in scena per Ricciardi 3: il commissario cambia passo
Una stagione che promette di cambiare tutto: il destino di Luigi Alfredo Ricciardi si piega finalme... ► sbircialanotizia.it
Grande Fratello 2025, la storia di Ivana Castorina e la sorpresa del marito: “ti sei liberata finalmente di questo mostro” | Video Mediaset
Omicidio dell’autista Raffaele Marianella, in carcere tre ultras della Sebastiani Rieti: «Gravi indizi di colpevolezza»
“Addio grande campione”. Il terribile annuncio, la tragedia a soli 29 anni
Il mondo degli scacchi è in lutto per la scomparsa di Daniel Naroditsky, noto Grande Maestro intern... ► thesocialpost.it
Pagelle Grande Fratello 20 ottobre: Jonas inqualificabile, Francesco già dimenticato
Roma, 20 ottobre 2025 – Discussioni e qualche, poche, dinamica interessante: ecco le pagelle della ... ► quotidiano.net
Raid e muri: Gaza senza tregua
Centocinquantatré tonnellate di bombe israeliane sono state sganciate domenica su Gaza. A dirlo ier... ► ilmanifesto.it
Diletta Leotta: La Storia della Crescita di una Figlia Trilingue
Diletta Leotta condivide la sua esperienza nella crescita della figlia Aria, una bambina trilingue ... ► donnemagazine.it
Onorato lancia ‘Progetto civico’, Salis: basta corsa a chi è più sinistra
Roma, 20 ott. (askanews) – Si chiama ‘Progetto civico’ ma ci sono anche tanti politici doc, a com... ► ildenaro.it
Tajani: Vogliamo trasformare il cessate il fuoco a Gaza in pace. Italia in prima fila – Il video
(Agenzia Vista) Slovenia, 20 ottobre 2025 “Vogliamo trasformare il cessate il fuoco e la prima fas... ► open.online
Il vescovo depresso molla tutto e si sposa, la verità a un anno dalle dimissioni: «La Chiesa insiste, ma il celibato fa più male che bene»
Un anno fa aveva dato le dimissioni dal suo incarico in Perù per motivi di salute, ma oggi la vice... ► open.online
Le specialità della tavola invadono il centro, torna 'Autunno Ducale nelle Terre Estensi'
Tradizioni del Ducato Estense protagoniste con ‘Autunno Ducale nelle Terre Estensi’, in programma ... ► ferraratoday.it
Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un meraviglioso cast" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 "Questa serie porta intanto una meravigliosa Bari, una città... ► open.online
Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 20 ottobre? | Video Mediaset
È una pace che non regge a Gaza si muore ancora
A Gaza la tregua ha la forma di un lager circondato da blocchi di cemento alti tre metri, come conf... ► lanotiziagiornale.it
Biolchi sul match dell’Olimpico: «Inter ancora un work in progress, ma Chivu ha già fatto tanto»
di Redazione Inter News 24Biolchi ha espresso la propria posizione circa la sfida vinta dai nerazzur... ► internews24.com
Uccise la moglie depressa: “Logorato, ma sparò per eccesso di orgoglio, non per provocazione”
Il giudice riconosce la drammaticità della situazione ma accusa la “sopravvalutazione di sè stesso ... ► genova.repubblica.it
Se elimini un albero dal tuo giardino lo devi rimborsare al Comune
Suscita diverse perplessità nel centrodestra (ma non solo) il nuovo regolamento del verde per le a... ► ilpiacenza.it
Assalto al pullman del Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: sono legati all'estrema destra
Buon compleanno Cesare Previti, Riccardo Fogli, Gianni Minervini…
Buon compleanno Cesare Previti, Nikita Michalkov, Riccardo Fogli, Benjamin Netanyahu, Gianni Miner... ► romadailynews.it
Pattinaggio di figura, Papadakis puntualizza: “Ho lasciato le competizioni perché c’é un ambiente non sano”
Ieri si è conclusa sul ghiaccio di Angers la prima tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025... ► oasport.it
Verso una mobilità più sostenibile grazie al biocarburante per motori diesel
La sostenibilità è un tema sempre più urgente. Se già con l'Agenda 2030 sottoscritta nel 2015 si è... ► today.it
La Liga: Real e Barça scappano in classifica, il Maiorca abbandona l'ultimo posto
Madrid (Spagna) 20 ottobre 2025 - Un weekend di sofferenza per le due regine incontrastate della Li... ► sport.quotidiano.net
Da parco Massari a Palazzo dei Diamanti, fino all'Ariostea: interventi sugli alberi monumentali
Proseguono a Ferrara gli interventi di manutenzione e tutela sugli alberi monumentali presenti nel... ► ferraratoday.it
Veneto, il web sorride: l’80% delle conversazioni è positivo
Veneto batte un colpo deciso anche online: il racconto digitale che lo riguarda vibra di fiducia, s... ► sbircialanotizia.it
Pontedera Vis Pesaro 0 2, brutto capitombolo per i granata
Pontedera, 20 ottobre 2025 – Il Pontedera esce sconfitto 2-0 dal confronto con la Vis Pesaro, che h... ► lanazione.it
Nasce BioSpecNet: Italfarmaco e Istituto Ronzoni uniti sull’NMR ad alto campo
Un legame scientifico coltivato per oltre vent’anni mette radici in una struttura condivisa: nasce ... ► sbircialanotizia.it
Nuova Mercedes Classe A: nel 2028 arriva il nuovo modello
Ecco cosa sappiamo finora sul futuro della Mercedes?Benz Classe A. Sì, ci sono conferme che ci sar... ► ilgiornaledigitale.i
Signora chiusa dentro un negozio chiede aiuto ai passanti attraverso la vetrina
Forse era in camerino a provare un abito, forse era andata al bagno e non ha sentito che il negozi... ► napolitoday.it
Halloween Junior edizione 2025: brividi e streghe a Dozza
Halloween Junior 2025: venerdì 31 ottobre 2025 dalle ore 18.00 presso il Borgo di Dozza.Programma:... ► bolognatoday.it
Velox mobili, Tarasconi: «La velocità media in calo dell’11%»
Il sindaco Katia Tarasconi crede molto nella campagna di educazione stradale “AttentaMente!”. In c... ► ilpiacenza.it
Jonas a Grazia al GF: “Che ca**o ti guardi? Stai muta”, interviene Simona Ventura: “Non è il modo di trattare le donne”
Jonas è stato al centro di un momento piuttosto intenso durante la puntata del Grande Fratello di l... ► fanpage.it
Assalto al pullman a Pistoia, arrestati tre ultrà del Rieti basket: sono legati all'estrema destra
Previsioni meteo, piogge frequenti sulla fascia tirrenica per tutta la settimana
Nelle prossime ore previsti rovesci e temporali dalla Toscana verso l’Umbria, il Lazio e la Campani... ► repubblica.it
Droni per videosorveglianza domestica: una soluzione innovativa per la sicurezza
Negli ultimi anni, l’uso dei droni per la videosorveglianza domestica sta diventando sempre più pop... ► laprimapagina.it
Grande Fratello 2025, televoto flash per il secondo eliminato | Video Mediaset
La Spagna contro il cambio d’ora, il premier Sánchez vuole l’abolizione in Europa: «Perché non ha più senso» – Il video
«Cambiare l’ora due volte all’anno non ha più senso». Con queste parole, il primo ministro spagnol... ► open.online
Napoli, ora la difesa è un problema vero: emerge un dato sconsolante
La difesa del Napoli non sta funzionando come dovrebbe. Complice qualche disattenzione e qualche in... ► spazionapoli.it
Il Mjällby fa la storia vincendo il campionato svedese: è il club di un villaggio di 1.500 abitanti
La favola del Mjällby AIF, la più piccola realtà di sempre (solo 1.500 abitanti) a vincere il titol... ► fanpage.it
Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: “Tenere chiuse porte e finestre”
(Adnkronos) – Il Comune di Napoli invita la popolazione a tenere porte e finestre chiuse, dopo il v... ► ildifforme.it
Rieti, l’estrema destra dietro l’agguato al bus dei tifosi di basket
La stessa domanda ogni settimana
Una volta alla settimana mi domando come va l’inchiesta sulla morte in caserma del giovane paracadu... ► ilmanifesto.it
Incendio spaventoso in Italia, fiamme altissime e una colonna di fumo: aria irrespirabile
Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di lunedì 20 ottobre in un capannone situato nel q... ► thesocialpost.it
Nella stanza di De André la mia notte insonnetra canzoni e fantasmi
Viaggio all’Agnata, l’amatissima tenuta in Sardegna dove il cantautore scrisse alcuni dei suoi vers... ► repubblica.it
Un esposto tira l’altro. I pm di Roma indagano sull’assalto alla Flotilla
Poco alla volta, il fascicolo aperto dalla procura di Roma sulla Global Sumud Flotilla comincia a p... ► ilmanifesto.it
Almanacco del 21 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino ... ► arezzonotizie.it
Mazda CX 5 si rinnova: più spazio, Google integrato e prezzo più vicino
Roma ha fatto da cornice all’anteprima italiana della nuova Mazda CX?5, terza generazione di un mod... ► sbircialanotizia.it