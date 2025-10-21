Rugby Serie C il Gorima Trepuzzi a testa alta contro il Santeramo

Lecceprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREPUZZI – Esordio stagionale per il Gorima Trepuzzi Rugby che affronta il Santeramo, reduce dall’ottima stagione passata, conclusa con la partecipazione ai play off promozione. I salentini si confermano la squadra con l’età media più bassa del campionato, schierando in lista gara ben cinque. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

