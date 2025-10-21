Rublev ritrova i suoi demoni a Vienna | perde la testa e poi anche il match quinto ko di fila

Rublev distrugge la racchetta a Vienna e perde ancora: quinta sconfitta consecutiva per il russo, sempre più in crisi di nervi e di risultati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Rublev ritrova i suoi demoni a Vienna: perde la testa e poi anche il match, quinto ko di fila - Rublev distrugge la racchetta a Vienna e perde ancora: quinta sconfitta consecutiva per il russo, sempre più in crisi di nervi e di risultati ... Si legge su fanpage.it