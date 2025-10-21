Ruben Bondì | Lavorare sui social costa ansia e fatica ma non è come la cucina Faccio il personal chef ma non rivelo quanto costo

Leggo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Che te voi magna?». Esce oggi (21 ottobre) in libreria "Daje che è pronto" (Mondadori), il secondo libro di Ruben Bondì, chef e creator diventato virale. 🔗 Leggi su Leggo.it

ruben bond236 lavorare sui social costa ansia e fatica ma non 232 come la cucina faccio il personal chef ma non rivelo quanto costo

© Leggo.it - Ruben Bondì: «Lavorare sui social costa ansia e fatica, ma non è come la cucina. Faccio il personal chef, ma non rivelo quanto costo»

Contenuti che potrebbero interessarti

ruben bond236 lavorare socialRuben Bondì: «Lavorare sui social costa ansia e fatica, ma non è come la cucina. Faccio il personal chef, ma non rivelo quanto costo» - Esce oggi (21 ottobre) in libreria "Daje che è pronto" (Mondadori), il secondo libro di Ruben Bondì, chef e creator diventato ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ruben Bond236 Lavorare Social