Rubavano cibo da centro di distribuzione dove lavoravano nell’Agro Aversano | due dipendenti nei guai

Teleclubitalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furti ripetuti per mesi all’interno di un centro di distribuzione merci dell’Agro aversano: due impiegati, di 44 e 50 anni, sono stati raggiunti questa mattina da una misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha permesso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

