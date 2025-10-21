Rubano monili in oro e orologi alla fiera dell’antiquariato di Gonzaga denunciati un 15enne e un 17enne

Gonzaga (Mantova), 21 ottobre 2025 – Erano entrati nella storica “fiera dell’antiquariato” e si erano mescolati tra gli esperti e i curiosi, ma il loro obiettivo non era quello di fare acquisti. Dopo aver girato tra i numerosi espositori, in un momento di disattenzione, sono riusciti a sottrarre vari monili in oro ed alcuni orologi. Poi, si sono allontanati. Scattato l’allarme dell’espositore, le immediate ricerche condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, presenti all’interno della struttura fieristica, hanno permesso di individuare e fermare i due sospettati, ritrovando quanto avevano rubato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubano monili in oro e orologi alla fiera dell’antiquariato di Gonzaga, denunciati un 15enne e un 17enne

