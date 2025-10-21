Rubano merce dall' azienda per 50mila euro | nei guai due dipendenti infedeli

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due dipendenti di un’azienda con sede a Gricignano d’Aversa accusati di furto.I due, un 44enne e un 50enne residenti a Bellona e Napoli, tra febbraio e aprile del 2024 avrebbero sottratto da un centro di distribuzione merci, dove lavoravano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

