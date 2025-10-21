Rubano merce dall' azienda per 50mila euro | nei guai due dipendenti infedeli
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due dipendenti di un’azienda con sede a Gricignano d’Aversa accusati di furto.I due, un 44enne e un 50enne residenti a Bellona e Napoli, tra febbraio e aprile del 2024 avrebbero sottratto da un centro di distribuzione merci, dove lavoravano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tagliano i teloni e rubano la merce dai rimorchi posteggiati nelle aree di servizio, presi dagli agenti della polizia Stradale i componenti di un commando di ladri dell’Est specializzati nei “Cargo crime” - facebook.com Vai su Facebook
Rubano merce da furgoni dei corrieri, due arrestati a Bologna. Avevano già agito a settembre, indagine della Mobile di Padova #ANSA - X Vai su X
Rubano dall'azienda in cui lavorano membrane bituminose per rivenderle: denunciati tre ladri e un ricettatore - Nell'azienda dove lavoravano, la Technonicol di Pasiano di Pordenone, hanno rubato centinaia di rotoli di membrane bituminose, pronti per la vendita, per un valore di 20mila euro. Come scrive ilgazzettino.it
Rubava nella sua stessa azienda. Uomo di Settimo Torinese trovato con più di 25mila euro di merce - Materiali edili e utensili trovati nella sua auto, in casa e in un magazzino. Riporta giornalelavoce.it
Finti corrieri rubano merce di valore. Colti sul fatto e presi dai militari - Portomaggiore: i due avevano trafugato 75mila euro di accessori pregiati in pelle da un’azienda . Lo riporta ilrestodelcarlino.it