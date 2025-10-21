Rubano in una scuola e lasciano escrementi sui banchi | fermato il secondo componente della banda

Vanno avanti le indagini della polizia locale di Afragola sul furto con scasso di giovedì e venerdì scorso da parte di tre ladri che scavalcando la recinzione, si sono introdotti nella scuola Aldo Moro di Via Ugo la Malfa.I malviventi hanno rotto una finestra, messo a soqquadro alcune aule. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

