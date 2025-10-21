Rubano del gasolio poi abbandonano l’auto e fingono di non conoscerla | denunciati

Crema (Cremona), 21 ottobre 2025 – Sei ladri di gasolio denunciati in due distinti interventi dei carabinieri. Due giovani di 22 e 20 anni, con precedenti, sono stati fermati lunedì notte dai carabinieri di Castelleone, poco dopo l’una. La pattuglia ha notato in una via del centro cittadino un’auto che stava per giungere a una rotonda. Si sono fermati e hanno atteso l’arrivo dell’auto per fermarla, ma l’auto ha imboccato la rotatoria contromano, dandosi alla fuga. A bordo erano presenti i due uomini ed è nato un inseguimento per le vie del centro cittadino. Ma i due hanno abbandonato il mezzo e si sono allontanati a piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

