Rovigo | in arrivo oltre un milione di euro per il museo di Badia Polesine

Rovigo, 21 ottobre 2025- Un contributo che ridarà nuova ‘vita’ al Museo Civico ‘Baruffaldi’. Si tratta della notizia, già trapelata a fine luglio scorso, che ora trova ufficialità con la firma del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del decreto per la programmazione delle risorse finanziarie destinate ai ‘Grandi Progetti Beni culturali’ per l'annualità 2025. L 'importo complessivo sarà di oltre 15 milioni per 5 interventi mirati che coinvolgeranno Puglia, Veneto, nello specifico a Badia Polesine (Rovigo), Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Il piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali è necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

