Rottamazione quinquies 2026 | regole rate e scadenze

Scuolalink.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rottamazione quinquies 2026 prende forma nella nuova Manovra Finanziaria. Si tratta di una definizione agevolata pensata per cittadini e imprese con debiti fiscali e contributivi accumulati tra il 2000 e il 2023. L'obiettivo è regolarizzare il magazzino fiscale, permettendo ai contribuenti di saldare solo il debito principale e le spese, eliminando sanzioni e interessi. Restano nodi da sciogliere sulla durata.Rottamazione quinquies 2026: come funziona la sanatoriaIl meccanismo della definizione agevolata si applica ai carichi affidati all'Agente di riscossione nel periodo 2000-2023. Il contribuente è tenuto a versare solo l'imposta principale (capitale) e le spese di notifica e procedurali, vedendosi azzerare sanzioni, interessi di mora e l'aggio della riscossione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

rottamazione quinquies 2026 regole rate e scadenze

© Scuolalink.it - Rottamazione quinquies 2026: regole, rate e scadenze

Approfondisci con queste news

rottamazione quinquies 2026 regoleChi sono gli esclusi definitivi dalla rottamazione quinquies - La nuova rottamazione quinquies sarà riservata solo ai decaduti dalla quater. tag24.it scrive

rottamazione quinquies 2026 regoleRottamazione estesa ma più “salata”. Multe incluse, ai Comuni la scelta su Imu e Tari. Le regole - La versione quinquies esclude le cartelle che risultano da accertamento in caso di evasione: sanabili solo quelle emesse dopo gli avvisi bonari o i controlli ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rottamazione Quinquies 2026 Regole