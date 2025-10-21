La Rottamazione quinquies 2026 prende forma nella nuova Manovra Finanziaria. Si tratta di una definizione agevolata pensata per cittadini e imprese con debiti fiscali e contributivi accumulati tra il 2000 e il 2023. L'obiettivo è regolarizzare il magazzino fiscale, permettendo ai contribuenti di saldare solo il debito principale e le spese, eliminando sanzioni e interessi. Restano nodi da sciogliere sulla durata.Rottamazione quinquies 2026: come funziona la sanatoriaIl meccanismo della definizione agevolata si applica ai carichi affidati all'Agente di riscossione nel periodo 2000-2023. Il contribuente è tenuto a versare solo l'imposta principale (capitale) e le spese di notifica e procedurali, vedendosi azzerare sanzioni, interessi di mora e l'aggio della riscossione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Rottamazione quinquies 2026: regole, rate e scadenze