Rottamazione quinquies 2026 | guida completa alla nuova pace fiscale
La nuova rottamazione delle cartelle entra nella manovra 2026. Si tratta della ‘ rottamazione quinquies ’ e segna la quinta edizione della definizione agevolata dei debiti con il Fisco. L’obiettivo, come spiegato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è “aiutare chi ha dichiarato ma non è riuscito a pagare” e non chi ha nascosto i redditi o evaso del tutto le imposte. Legge 104 e caregiver, cosa cambia: permessi retribuiti, congedo fino a 2 anni e smart working prioritario Le regole sono più semplici e i tempi molto più lunghi rispetto al passato. Il governo punta a smaltire una montagna di vecchi crediti: oltre 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
# **Legge di bilancio 2026: ecco la rottamazione quinquies** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2025/10/legge-di-bilancio-2026-ecco-la-rottamazione-quinques-diario-quotidiano-del-21-ottobre-2025.html](https://www.commercialistatelematico - facebook.com Vai su Facebook
Rottamazione quinquies e interessi pesanti: in 9 anni il debito può crescere del 35% f.mtr.cool/igthbflkud$Rottamazione $fisco $economymagazine - X Vai su X
Rottamazione quinquies 2026: guida completa alla nuova pace fiscale - Legge di bilancio, la nuova rottamazione dei debiti fiscali copre le cartelle dal 2000 al 2023: ecco chi può aderire, quali debiti rientrano, cosa si paga, come fare domanda e quando si perde il benef ... Da quotidiano.net
Rottamazione quinquies, dalle rate agli esclusi. Le regole in manovra 2026 - Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 per la rottamazione quinquies? Scrive money.it
Rottamazione quinquies per saldare le cartelle, rate e novità. La guida completa - La legge di Bilancio 2026 conterrà la rottamazione quinquies, ma come sarà la misura? Si legge su money.it