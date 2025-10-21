Rottamazione quinquies 2026 | guida completa alla nuova pace fiscale

Quotidiano.net | 21 ott 2025

La nuova rottamazione delle cartelle entra nella manovra 2026. Si tratta della ‘ rottamazione quinquies ’ e segna la quinta edizione della definizione agevolata dei debiti con il Fisco. L’obiettivo, come spiegato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è “aiutare chi ha dichiarato ma non è riuscito a pagare” e non chi ha nascosto i redditi o evaso del tutto le imposte. Legge 104 e caregiver, cosa cambia: permessi retribuiti, congedo fino a 2 anni e smart working prioritario Le regole sono più semplici e i tempi molto più lunghi rispetto al passato. Il governo punta a smaltire una montagna di vecchi crediti: oltre 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

