Rottamazione 5 ecco come si pagherà nel 2026

La bozza della legge di Bilancio 2026 stabilisce come si pagherà ciascuna rata della Rottamazione 5 a carico del debitore fiscale che accetti la definizione agevolata e il relativo piano di suddivisione delle quote. L’articolo 23, a tal proposito, fissa già le regole alle quali saranno tenuti tutti i debitori verso il Fisco per non perdere il treno della Rottamazione quinquies, ulteriore occasione per estinguere i debiti fiscali dal 2000 al 2023 senza pagare le quote relative a interessi, sanzioni e aggi per la riscossione. La bozza definisce anche il calendario delle rate da pagare. Per il 2026 è previsto il pagamento delle prime tre di 54 rate. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rottamazione 5, ecco come si pagherà nel 2026

Argomenti simili trattati di recente

Nella bozza della Manovra 2026 sono contenuti i dettagli sulla rottamazione quinquies: fissato l'importo minimo delle singole rate e, sul fronte della decadenza, si va verso un meccanismo penalizzante per chi non pagherà entro la scadenza - Imposte /… - X Vai su X

Nella bozza della Manovra 2026 torna la rottamazione delle cartelle: chi può aderire, come pagare, rate e scadenze fino al 2035 - facebook.com Vai su Facebook

Rottamazione 5, la maggioranza prende tempo in attesa della manovra. Solo un emendamento alla proposta della Lega - "In questa stagione di mutamenti profondi di carattere davvero epocale, è necessario pensare che saranno i giovani, diversi dagli adulti, a interpretarli e a governarli. Scrive ilfattoquotidiano.it

Rottamazione-quater, ultima chiamata: cosa succede se non si paga entro il 5 agosto - Per migliaia di contribuenti italiani che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti con il Fisco, quella di martedì ... Come scrive fanpage.it

Rottamazione, stretta anti-furbetti. il meccanismo per evitare il pagamento solo delle prime rate o in contanti - E costruita con paletti che impediscono ai furbetti di rientrare in gioco sperando di pagare qualche rata per poi nascondersi nuovamente. Lo riporta ilmattino.it