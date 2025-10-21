Come da ripetuti annunci, il governo Meloni infila in manovra la quinta rottamazione delle cartelle esattoriali. E il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che aveva assicurato di voler distinguere tra “ meritevoli e immeritevoli ” perché “non è possibile immaginare una rottamazione all’infinito a beneficio di tutti”, non mantiene la parola. Perché l’articolo 23 del ddl di Bilancio non prevede alcun paletto che precluda l’accesso ai recidivi, i circa 2 milioni di contribuenti che sono stati iscritti a ruolo più volte, hanno aderito ad altre offerte di pagamento agevolato con l’abbuono di interessi e sanzioni e poi hanno smesso di pagare le rate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rottamazione 5 aperta anche a chi ha aderito alle precedenti e poi ha smesso di pagare. Giorgetti diceva: “Stop agli immeritevoli”