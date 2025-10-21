rotary club decolla il progetto global grant

I Rotary Club romagnoli sostengono la Casa Famiglia Rozalba di Lezhe, in Albania, dove sono accolte trenta ragazze e tante bambine e bambini, anche molto piccoli, ed il Centro Diurno Venerini. Il Rotary Club Cesenatico Mare ha ottenuto dalla Rotary Foundation una sovvenzione per la realizzazione di un Global Grant, un importante progetto internazionale, al quale aderiscono il Distretto Rotary 2072 di Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, altri sette Rotary Club (Cesena Valle del Savio, Valle del Rubicone, Cervia-Cesenatico, Forlì, Ravenna, Forlì Tre Valli e i giovani del Rotaract di Cesena), e quattro Rotary Club albanesi, che sono Lezhe, Shkoder, Elbasan e Tirana Bllok. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

