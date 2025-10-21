Rosalìa | Il 7 novembre esce il nuovo e attesissimo album Lux già disponibile in pre-order

L’artista e produttrice  vincitrice di 2 Grammy Awards  e di 13 Latin Grammy Awards ROSALÍA  IL 7 NOVEMBRE ESCE IL NUOVO  E ATTESISSIMO ALBUMLUX” GIÀ DISPONIBILE IN  PRE-ORDER L’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, ROSALÍA sta per tornare con il suo innovativo quarto album in studio, “LUX” (Columbia Records), in uscita il 7 novembre e disponibile in pre-order (LINK). L’album, registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason, include i contributi di voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

