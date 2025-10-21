Rosalìa | Il 7 novembre esce il nuovo e attesissimo album Lux già disponibile in pre-order
L’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 13 Latin Grammy Awards ROSALÍA IL 7 NOVEMBRE ESCE IL NUOVO E ATTESISSIMO ALBUM “LUX” GIÀ DISPONIBILE IN PRE-ORDER L’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, ROSALÍA sta per tornare con il suo innovativo quarto album in studio, “LUX” (Columbia Records), in uscita il 7 novembre e disponibile in pre-order (LINK). L’album, registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason, include i contributi di voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
#CURIOSITÀ Stasera voglio raccontarvi la storia di #RosaliaLombardo La dolce Rosalia Lombardo, conosciuta come la “Bella Addormentata di Palermo”, continua a commuovere il mondo. Scomparsa a soli due anni nel 1920, Rosalia sembra dormire pac - facebook.com Vai su Facebook
Esce "G", il nuovo album di Giorgia. A dicembre i concerti a Roma - “G” è il titolo del nuovo progetto della cantante romana, anticipato dal singolo ... Lo riporta romatoday.it
Paul McCartney ha annunciato la "raccolta definitiva" degli Wings - Paul McCartney ha annunciato l'uscita di una "raccolta definitiva" degli Wings, la band che fondò nel 1971 dopo il suo addio ai Beatles, composta insieme alla moglie Linda, al batterista Denny Seiwell ... Segnala rockol.it