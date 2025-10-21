Rosalia annuncia l’album Lux con molte voci femminili da Bjork a Silvia Pérez Cruz

Rosalia sta per tornare con il suo quarto album in studio, Lux, disponibile in pre-order e che include i contributi di voci femminili. L’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalia sta per tornare con il suo innovativo quarto album in studio, Lux (Columbia Records), in uscita il 7 novembre e disponibile in pre-order. L’album, registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason, include i contributi di voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

