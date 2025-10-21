Rosalia annuncia il nuovo album Lux in uscita il prossimo mese
Rosalia ha rivelato il titolo e la cover del nuovo album, seguito di Motomami del 2022 dopo i rumours degli ultimi giorni che preannunciavano il ritorno sulle scene dell’artista. Il quarto lavoro in studio della popstar catalana si chiamerà Lux e sarà pubblicato il 7 novembre. Nella serata di ieri, 20 ottobre Rosalia ha pubblicato sui canali ufficiali la copertina dell’album, accompagnata dalla didascalia: “Habemus Album”, rivelando la data della release (7 novembre) tramite Columbia Records. Lux è disponibile in pre-save. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sull’album. L’immagine della cover è apparsa anche nei ledwall pubblicitari di Times Square a New York. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
