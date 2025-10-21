Rosalia annuncia il nuovo album Lux in uscita il prossimo mese

Metropolitanmagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosalia ha rivelato il titolo e la cover del nuovo album, seguito di Motomami del 2022 dopo i rumours degli ultimi giorni che preannunciavano il ritorno sulle scene dell’artista. Il quarto lavoro in studio della popstar catalana si chiamerà Lux e sarà pubblicato il 7 novembre. Nella serata di ieri, 20 ottobre Rosalia ha pubblicato sui canali ufficiali la copertina dell’album, accompagnata dalla didascalia: “Habemus Album”, rivelando la data della release (7 novembre) tramite Columbia Records. Lux è disponibile in pre-save. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sull’album. L’immagine della cover è apparsa anche nei ledwall pubblicitari di Times Square a New York. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

rosalia annuncia il nuovo album lux in uscita il prossimo mese

© Metropolitanmagazine.it - Rosalia annuncia il nuovo album Lux in uscita il prossimo mese

Altri contenuti sullo stesso argomento

rosalia annuncia nuovo albumRosalia annuncia il nuovo album Lux in uscita il prossimo mese - L'articolo Rosalia annuncia il nuovo album Lux in uscita il prossimo mese proviene da Metropolitan Magazine. Segnala msn.com

rosalia annuncia nuovo albumROSALÍA si intitola “Lux” il nuovo album in uscita il 7 novembre - Dopo una serie di teaser apparsi in giro per il mondo Rosalía ha finalmente annunciato il suo nuovo album: “Lux”. Scrive newsic.it

rosalia annuncia nuovo albumRosalía annuncia il nuovo album “Lux”. La cantante è nel cast di “Euphoria” - Rosalía annuncia il nuovo album Lux, in uscita il 7 novembre. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rosalia Annuncia Nuovo Album