Rosa Chemical sotto accusa È aberrante ho provato schifo | volano accuse pesanti ecco chi l’ha detto

21 ott 2025

Rosa Chemical è finito ancora una volta al centro delle polemiche, stavolta non per una provocazione musicale o una trovata fuori dagli schemi sul palco di Sanremo, ma per quanto accaduto durante una delle ultime puntate di Ballando con le stelle. Durante l’esibizione con la sua partner, il cantante ha voluto raccontare al pubblico un aspetto molto intimo di sé, ovvero il feticismo per i piedi femminili. Il gesto – annusare e baciare i piedi della ballerina in diretta su Rai 1 – ha però sollevato non solo critiche generiche, ma una reazione forte e inaspettata da chi, in teoria, avrebbe potuto sentirsi rappresentato: i feticisti stessi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

