Romano controlli a tappeto contro il commercio abusivo | sanzioni per oltre 5mila euro

Romano. Due venditori sanzionati e multe per un totale di 5.500 euro. È il bilancio dei controlli svolti domenica mattina dal distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale nei comuni di Romano, Bariano, Covo e Cortenuova, dove gli agenti hanno passato al setaccio il territorio contro il commercio abusivo e verificato la situazione nei giardini pubblici. Durante le verifiche, in una zona periferica di Cortenuova, è stato individuato un venditore di nazionalità indiana che svolgeva attività di commercio itinerante senza autorizzazione. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 3mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Romano, controlli a tappeto contro il commercio abusivo: sanzioni per oltre 5mila euro

