' Romadiffusa 2025' da record oltre 80mila partecipanti
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Oltre 80.000 partecipanti, più di 100 eventi in programma, oltre 100 location coinvolte tra piazze, vicoli, musei, botteghe artigiane e palazzi storici, più di 150 tra artisti, musicisti e creativi coinvolti. Questi i numeri da record della quarta edizione di 'Romadiffusa': dal 16 al 19 ottobre, per quattro giorni, il centro storico ha vissuto una vera e propria riappropriazione da parte di residenti e visitatori, trasformandosi in un dinamico palcoscenico di arte, musica e creatività contemporanea. Il claim dell'edizione, “Roma città eterna odierna”, sintetizza la missione del progetto: cambiare la percezione di Roma da "museo a cielo aperto" a città viva, dinamica e contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
