Romabimbo cade dalla finestra | è grave

16.50 Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di un b&b a Roma, in zona Tiburtina. Le urla della madre hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Trasportato in gravi condizioni, intubato, all'ospedale Bambino Gesù per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Pare che il bimbo si fosse sporto dalla finestra per salutare la sorella che usciva dal portone, precipitando nel vuoto. Sul posto la Scientifica indaga sulla dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it