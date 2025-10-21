Roma-Viktoria Plzen tutti i precedenti europei fino all’Europa League 2025

Sololaroma.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’esordio vincente a Nizza e l’horror a tinte francesi andato in scena all’Olimpico contro il Lille, la Roma si prepara ad affrontare in casa il terzo avversario dell’Europa League 2025-2026: il Viktoria Plzen. La squadra ceca non è di certo una novità per i giallorossi, che l’hanno già incontrata quattro volte nelle competizioni europee. In attesa del match di giovedì sera, 23 ottobre 2025, riviviamo insieme tutte le sfide del recente passato tra la Roma e i cechi del Viktoria Plzen. Roma e Viktoria Plzen in Europa League nel 2016-2017. Europa League 2016-2017. La Roma di Luciano Spalletti si ritrova nel Girone E della fase eliminatoria con Austria Vienna, Astra Giurgiu e i cechi del Viktoria Plzen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma viktoria plzen tutti i precedenti europei fino all8217europa league 2025

© Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen, tutti i precedenti europei fino all’Europa League 2025

Altre letture consigliate

roma viktoria plzen tuttiPronostico Roma-Viktoria Plzen 23 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni e scommesse 3° giornata UEFA Europa League. Scrive betitaliaweb.it

roma viktoria plzen tuttiRoma-Viktoria Plzen: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi cercano il riscatto in Europa League: si gioca giovedì 23 ottobre, ore 21, allo Stadio Olimpico. Segnala ilromanista.eu

roma viktoria plzen tuttiRoma-Viktoria Plzen: dove vederla in tv (e streaming) e le probabili formazioni - Questa settimana i capitolini se la vedranno con il Viktoria Plzen, sotto gli occhi del proprio pubblico, con l'intenzione di riscattarsi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Viktoria Plzen Tutti