Roma-Viktoria Plzen il programma della vigilia | dalla conferenza di Gasperini alla rifinitura
Contro l’Inter è iniziato il secondo tour de force della stagione giallorossa, per una Roma dunque che non ha il tempo materiale di adagiarsi sugli allori di una vittoria o piangersi addosso per una sconfitta. Dopo il ko interno con i nerazzurri, l’ Olimpico sarà nuovamente teatro del prossimo appuntamento, la gara contro il Viktoria Plzen valevole per la terza giornata di Europa League. Squadra di Gasperini che non ha altro obiettivo se non i tre punti, in un percorso europeo che la vede a 3 dopo le gare contro Nizza e Lille e che si spera possa concludersi a fine gennaio con uno dei primi 8 posti in classifica, per evitare le fatiche del play-off. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
