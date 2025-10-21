Per tornare a sorridere dopo il ko in campionato, la Roma si appresta ad affrontare il Viktoria Plzen nella seconda giornata della League Phase di Europa League. In vista della sfida di giovedì allo Stadio Olimpico è stato designato come direttore di gara il turco Meler, che arbitrerà per la prima volta i giallorossi, mentre ha già avuto un incontro ravvicinato con Gasperini. Nella scorsa stagione ha infatti diretto la sfida di Champions League tra Club Brugge ed Atalanta, fischiando un rigore inesistente contro la Dea e mandando su tutte le furie l’attuale tecnico capitolino. Lo sfogo di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Viktoria Plzen, arbitra Meler: il precedente con Gasperini