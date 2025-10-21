Roma-Viktoria Plzen arbitra Meler | il precedente con Gasperini
Per tornare a sorridere dopo il ko in campionato, la Roma si appresta ad affrontare il Viktoria Plzen nella seconda giornata della League Phase di Europa League. In vista della sfida di giovedì allo Stadio Olimpico è stato designato come direttore di gara il turco Meler, che arbitrerà per la prima volta i giallorossi, mentre ha già avuto un incontro ravvicinato con Gasperini. Nella scorsa stagione ha infatti diretto la sfida di Champions League tra Club Brugge ed Atalanta, fischiando un rigore inesistente contro la Dea e mandando su tutte le furie l’attuale tecnico capitolino. Lo sfogo di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Verso Roma-Viktoria Plzen, arbitra il turco Meler: i precedenti - Ufficiali le designazioni arbitrali per la sfida di giovedì contro i cechi. Riporta ilromanista.eu
Europa League: gli arbitri di Bologna e Roma - Bologna, terza giornata di Europa League, in programma giovedì 23 (ore 18:45) allo stadio National Arena d ... Come scrive msn.com
VIDEO - Il precedente tra Gasperini e l’arbitro Meler: “Ora tocca correre come i pinguini…” - L'arbitro della sfida di giovedì si rese protagonista di una gara della scorsa stagione in cui fischiò un rigore dubbio contro l'Atalanta e il tecnico giallorosso non la prese bene ... Secondo ilromanista.eu