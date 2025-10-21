Roma-Viktoria Plzen a Meler prima volta coi giallorossi | nel 2023 fu aggredito in campo

Sololaroma.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco più di 24 ore separano la Roma dal ritorno in campo, questa volta per la terza giornata di Europa League. All’ Olimpico (giovedì 23 ottobre alle 21:00) arriva il Viktoria Plzen, squadra da battere senza se e senza ma per aggiungere punti ai 3 conquistati tra Nizza e Lille, ed inseguire uno di quegli 8 posti in classifica che vorrebbe dire saltare il play-off di febbraio e accedere direttamente agli ottavi di finale. Oltre al programma della vigilia, la UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali, affidando la direzione della gara a Halil Umut Meler, coadiuvato dagli assistenti Abdullah Ozkara e Bersan Duran, dal VAR Fedayi San e dall’ AVAR Jerome Brisard. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma viktoria plzen a meler prima volta coi giallorossi nel 2023 fu aggredito in campo

© Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen a Meler, prima volta coi giallorossi: nel 2023 fu aggredito in campo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma viktoria plzen melerVerso Roma-Viktoria Plzen, arbitra il turco Meler: i precedenti - Ufficiali le designazioni arbitrali per la sfida di giovedì contro i cechi. Lo riporta ilromanista.eu

roma viktoria plzen melerRoma-Viktoria Plzen, arbitra Meler: nessun precedente con i giallorossi - Giovedì torna l'Europa League e la Roma ha voglia di cancellare la sconfitta contro l'Inter di sabato. msn.com scrive

roma viktoria plzen melerRoma-Viktoria Plzen, designato l’arbitro del match: nessun precedente con le due squadre - Viktoria Plzen, designato l’arbitro del match: nessun precedente con le due squadre dal blog Roma news L'articolo Roma- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Viktoria Plzen Meler