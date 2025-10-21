Poco più di 24 ore separano la Roma dal ritorno in campo, questa volta per la terza giornata di Europa League. All’ Olimpico (giovedì 23 ottobre alle 21:00) arriva il Viktoria Plzen, squadra da battere senza se e senza ma per aggiungere punti ai 3 conquistati tra Nizza e Lille, ed inseguire uno di quegli 8 posti in classifica che vorrebbe dire saltare il play-off di febbraio e accedere direttamente agli ottavi di finale. Oltre al programma della vigilia, la UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali, affidando la direzione della gara a Halil Umut Meler, coadiuvato dagli assistenti Abdullah Ozkara e Bersan Duran, dal VAR Fedayi San e dall’ AVAR Jerome Brisard. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen a Meler, prima volta coi giallorossi: nel 2023 fu aggredito in campo