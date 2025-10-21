Roma tragedia per un incendio a Torrevecchia | muore una donna gravissima la figlia
Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre 2025, intorno alle 16,50, un violento incendio è scoppiato in un appartamento situato in via Diano Marina, all'incrocio con via di Torrevecchia, a Roma. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e soccorso. All'interno dell'abitazione si trovavano una donna di 91 anni e la figlia di 67. Mentre una parte del personale si occupava di domare le fiamme, altri vigili hanno cercato di portare in salvo le due occupanti.
