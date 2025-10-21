Roma Torrevecchia | casa in fiamme muore 91enne gravissima la figlia

Nel tardo pomeriggio del 21 ottobre 2025 un incendio in via Diano Marina, nel quartiere Torrevecchia di Roma, ha tolto la vita a una donna di 91 anni. La figlia, 67enne, è stata soccorsa in condizioni gravissime. I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo il loro cane ed evacuato diversi residenti dei piani superiori. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma, Torrevecchia: casa in fiamme, muore 91enne, gravissima la figlia

