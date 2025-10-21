Roma Torrevecchia | casa in fiamme muore 91enne gravissima la figlia

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio del 21 ottobre 2025 un incendio in via Diano Marina, nel quartiere Torrevecchia di Roma, ha tolto la vita a una donna di 91 anni. La figlia, 67enne, è stata soccorsa in condizioni gravissime. I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo il loro cane ed evacuato diversi residenti dei piani superiori. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma torrevecchia casa in fiamme muore 91enne gravissima la figlia

© Sbircialanotizia.it - Roma, Torrevecchia: casa in fiamme, muore 91enne, gravissima la figlia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma torrevecchia casa fiammeRoma, fiamme in un appartamento: morta una donna di 91 anni, gravissima la figlia - L'incendio si è sviluppato in un'abitazione ad un piano rialzato di una palazzina di tre piani. Scrive msn.com

roma torrevecchia casa fiammeIncendio a Torrevecchia, muore una donna di 91 anni, grave la figlia - I vigili del fuoco hanno evacuato diverse persone intossicate dal fumo ... Segnala rainews.it

roma torrevecchia casa fiammeIncendio a Torrevecchia, fiamme in un appartamento: morta una donna. Gravissima la figlia - Tragedia a Torrevecchia, dove una donna è morta carbonizzata in un incendio e la figlia è in gravissime condizioni. Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Torrevecchia Casa Fiamme