Roma topo al ristorante con vista Colosseo | il video viral

Tg24.sky.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma i turisti Vasil Velchev e sua moglie Petya hanno avvistato un topo durante una cena in un ristorante vicino al Colosseo. "Abbiamo cenato al ristorante di fronte al Colosseo. Mi ha chiesto di scattarle una foto", ha raccontato Velchev. "Improvvisamente ha visto il topo sopra la mia testa. All'inizio abbiamo avuto paura, ma poi gli abbiamo dato un pezzo.". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

roma topo al ristorante con vista colosseo il video viral

© Tg24.sky.it - Roma, topo al ristorante con vista Colosseo: il video viral

Altre letture consigliate

roma topo ristorante vistaRatatouille esiste, vive a Roma ed è l’adorabile star di un video virale (al ristorante vista Colosseo) - Ratatouille esiste, vive a Roma ed è l’adorabile star di un video virale (al ristorante vista Colosseo) ... Segnala msn.com

roma topo ristorante vistaSpunta un topo alla cena vista Colosseo di due turisti a Roma: il video è virale - Spiacevole sorpresa per due turisti in visita a Roma: mentre erano a cena proprio davanti al Colosseo, in una fenditura nel muro alle loro spalle ha fatto capolino il muso di un topo. Si legge su msn.com

roma topo ristorante vistaROMA Ristoranti a Roma per Capodanno 2026 - Roma, con il suo fascino senza tempo, diventa ancora più suggestiva quando si prepara ad accogliere il nuovo anno. Secondo statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Topo Ristorante Vista