Roma si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade | bambino di 10 anni in gravissime condizioni Indagini in corso della polizia

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sarebbe sporto dalla finestra per poi precipitare nel vuoto, mentre in casa c’era la madre. È successo stamattina a Roma, in via De Ritis zona Tiburtina, dove un bambino di circa 10 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione. È stato soccorso in condizioni gravissime, tanto da necessitare l’intubazione sul posto da parte dei sanitari del 118 prima del trasporto all’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Le ipotesi sulla dinamica. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia, che ora ha avviato una prima indagine per chiarire l’accaduto. Presente anche la scientifica che sta facendo i rilievi. 🔗 Leggi su Open.online

