Roma si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade | bambino di 10 anni in gravissime condizioni Indagini in corso della polizia

Si sarebbe sporto dalla finestra per poi precipitare nel vuoto, mentre in casa c’era la madre. È successo stamattina a Roma, in via De Ritis zona Tiburtina, dove un bambino di circa 10 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione. È stato soccorso in condizioni gravissime, tanto da necessitare l’intubazione sul posto da parte dei sanitari del 118 prima del trasporto all’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Le ipotesi sulla dinamica. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia, che ora ha avviato una prima indagine per chiarire l’accaduto. Presente anche la scientifica che sta facendo i rilievi. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Roma, si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade: bambino di 10 anni in gravissime condizioni. Indagini in corso della polizia - X Vai su X

Si sporge per salutare la sorellina, bambino di 10 anni cade dal balcone: è grave - facebook.com Vai su Facebook

Roma, si sporge per salutare la sorellina: bimbo precipita dalla finestra. È grave - Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Da msn.com

Roma, bambino di 11 anni cade dalla finestra per salutare la sorella: è grave - Le urla della madre hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Scrive tg24.sky.it

Roma, si sporge dalla finestra per salutare la sorella e cade: bambino di 10 anni in gravissime condizioni. Indagini in corso della polizia - È successo stamattina a Roma, in via De Ritis zona Tiburtina, dove un bambino di circa 10 anni è precipit ... Da open.online