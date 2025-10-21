Roma | si sporge dal balcone per salutare la sorella e cade grave bimbo di 10 anni

AGI - Un bambino di 10 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone di una palazzina in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina, a Roma. Il bimbo si sarebbe affacciato al balconcino per salutare la sorellina e avrebbe perso l'equilibrio cadendo in strada. Sul posto i sanitari del 118 che hanno portato il bambino all' ospedale Bambino Gesù. Indaga la polizia di Stato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roma: si sporge dal balcone per salutare la sorella e cade, grave bimbo di 10 anni

