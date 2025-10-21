Roma serata in tv per Mancini Pellegrini ed El Shaarawy | ospiti su Canale 5
I calciatori della Roma tornano in televisione, ma questa volta senza scarpini ai piedi. Domani sera, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di “This is me”, il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin. Come riporta Adnkronos, sarà una serata speciale con un tocco decisamente giallorosso. Il motivo. Tra gli ospiti figurano infatti Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, che prenderanno parte ai festeggiamenti per i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. La showgirl, grande tifosa della Roma, sarà omaggiata nel corso della puntata con momenti dedicati alla sua carriera e alla sua passione per i colori giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
