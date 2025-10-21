Roma serata in tv per Mancini Pellegrini ed El Shaarawy | ospiti su Canale 5

Sololaroma.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I calciatori della Roma tornano in televisione, ma questa volta senza scarpini ai piedi. Domani sera, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di “This is me”, il nuovo programma condotto da Silvia Toffanin. Come riporta Adnkronos, sarà una serata speciale con un tocco decisamente giallorosso. Il motivo. Tra gli ospiti figurano infatti Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, che prenderanno parte ai festeggiamenti per i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. La showgirl, grande tifosa della Roma, sarà omaggiata nel corso della puntata con momenti dedicati alla sua carriera e alla sua passione per i colori giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma serata in tv per mancini pellegrini ed el shaarawy ospiti su canale 5

© Sololaroma.it - Roma, serata in tv per Mancini, Pellegrini ed El Shaarawy: ospiti su Canale 5

Contenuti che potrebbero interessarti

roma serata tv manciniVIDEO - Sorpresa su Canale 5: domani Mancini, Pellegrini ed El Shaarawy a "This is me" - I tre calciatori giallorossi compariranno nella seconda puntata dello show per festeggiare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ... ilromanista.eu scrive

roma serata tv manciniFOTO - Serata romana per Olly: da Pellegrini a Mancini, lo scatto coi giallorossi - I calciatori della Roma erano al Palazzetto dello Sport dell'Eur per lo show del cantanti. Come scrive ilromanista.eu

roma serata tv manciniMancini: «Roma fortunata? Primi senza aver rubato nulla. Budapest una pugnalata, la sogno di notte» - Le parole del centrale giallorosso Carisma, personalità, carattere. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Serata Tv Mancini