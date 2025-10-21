Roma riflettori puntati sul Vitae Fest
Sabato 25 ottobre al Parco Schuster con ingresso gratuito e la conduzione di Maria Sole Pollio. “Non bruciare ponti. Diventa uno”: così recita il claim della Fondazione “Vitae Fest” che si adopera a livello globale per supportare leader, artisti e dirigenti di fama mondiale che sono attivi nel diffondere messaggi di speranza ed iniziative di pace. Particolarmente impegnata sul fronte della riconciliazione attraverso l’arte, i media e l’intrattenimento. Il presidente della Fondazione “Vitae Fest”, Luis Quinelli, è in questi giorni a Roma per lanciare il grande evento che si terrà al Parco Schuster il 25 ottobre 2025, con ingresso gratuito e con la conduzione di Maria Sole Pollio. 🔗 Leggi su Parlami.eu
