Roma prepara un scranno speciale per Re Carlo | il sovrano avrà un posto d’onore in una basilica romana

A Roma sono in pieno fervore i preparativi per accogliere Re Carlo III e la regina Camilla in occasione della visita di Stato in Vaticano del prossimo 23 ottobre. Tra i momenti più simbolici ci sarà una tappa in un’importante basilica della Città Eterna, nella quale il sovrano britannico riceverà un seggio personale con il suo stemma: uno scranno destinato a restare per sempre nella chiesa romana come segno di rispetto e amicizia tra Roma e Londra. E servirà a ricomporre definitivamente una ferita che persiste da 500 anni. LEGGI ANCHE:– La Basilica di San Paolo Fuori le Mura e la profezia dei Papi: quando finiranno i tondi cosa accadrà? Re Carlo d’Inghilterra a Roma: un gesto dal forte valore ecumenico nella Basilica di San Paolo fuori le mura. 🔗 Leggi su Funweek.it

