Roma precipita da finestra per salutare sorellina | grave bimbo

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino è grave dopo essere precipitato da una finestra a Roma, in via Beniamino De Ritis. A quanto si apprende il bambino era in casa con la madre e si è sporto per guardare la sorellina, poi è precipitato. Il piccolo è stato intubato ed è stato trasportato all’ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

