Roma precipita da finestra per salutare sorellina | grave bimbo di 10 anni

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino è grave dopo essere precipitato da una finestra a Roma, in via Beniamino De Ritis. A quanto si apprende il bambino era in casa con la madre e si è sporto per guardare la sorellina, poi è precipitato. Il piccolo è stato intubato ed è stato trasportato all’ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Il bambino ha 10 anni. Il bambino precipitato ha un’età compresa tra i 10 e gli 11 anni. Sul posto è presente la polizia di Stato per fare piena luce su quanto successo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma precipita da finestra per salutare sorellina grave bimbo di 10 anni

© Lapresse.it - Roma, precipita da finestra per salutare sorellina: grave bimbo di 10 anni

Contenuti che potrebbero interessarti

roma precipita finestra salutareRoma, precipita da finestra per salutare sorellina: grave bimbo - Un bambino è grave dopo essere precipitato da una finestra a Roma, in via Beniamino De Ritis. lapresse.it scrive

roma precipita finestra salutareSi sporge dalla finestra per salutare la sorellina, bambino di 10 anni precipita nel vuoto: è grave - Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Segnala msn.com

roma precipita finestra salutareRoma, si sporge per salutare sorellina, bimbo di 10 anni precipita da finestra: è grave - Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Precipita Finestra Salutare