Roma precipita da finestra per salutare sorellina | grave bimbo di 10 anni

Un bambino è grave dopo essere precipitato da una finestra a Roma, in via Beniamino De Ritis. A quanto si apprende il bambino era in casa con la madre e si è sporto per guardare la sorellina, poi è precipitato. Il piccolo è stato intubato ed è stato trasportato all’ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Il bambino ha 10 anni. Il bambino precipitato ha un’età compresa tra i 10 e gli 11 anni. Sul posto è presente la polizia di Stato per fare piena luce su quanto successo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, precipita da finestra per salutare sorellina: grave bimbo di 10 anni

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, studente autistico precipita dal quarto piano, la prof non era con lui: “Vostro figlio è a scuola oggi?” Alessio, 17 anni, è caduto dal quarto piano del liceo Caravillani di Monteverde: oggi non cammina più. La docente di sostegno rischia il processo. Il dra Vai su Facebook

Studente autistico precipita dalla finestra della scuola: “Processate l’insegnante di sostegno” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/studente_autistico_precipita_finestra_insegnante_sostegno_processo-424913642/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Roma, precipita da finestra per salutare sorellina: grave bimbo - Un bambino è grave dopo essere precipitato da una finestra a Roma, in via Beniamino De Ritis. lapresse.it scrive

Si sporge dalla finestra per salutare la sorellina, bambino di 10 anni precipita nel vuoto: è grave - Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Segnala msn.com

Roma, si sporge per salutare sorellina, bimbo di 10 anni precipita da finestra: è grave - Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Da msn.com