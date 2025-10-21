Roma – Prati racconta l’Arte dà voce al quartiere

Una giornata dedicata al rione Prati il 25 ottobre 2025,dalle 9.30 alle 20.00 nella sala Campidoglio dell’hotel NH-Collection in via dei Gracchi 324. Il quartiere al tempo del Giubileo si mette in mostra, per narrare la sua vita e i suoi cambiamenti, i suoi desideri e le sue criticità, per ritrovare la sua anima antica e quell’immagine rimasta nel cuore dei suoi abitanti, con quel sentimento di aggregazione popolare che pervadeva i borghi dello scorso secolo, dove gli spazi pubblici, le botteghe e le vie erano il palcoscenico della vita civica della vecchia Roma. La manifestazione, organizzata e prodotta da Alessandra Bonaccorsi e dal suo gruppo di quartiere “ PraticamenteNoi ”, si incentra sull’immagine di Prati attraverso l’arte, dove pittori, teatranti, scrittori, commercianti e residenti raccontano il quartiere, in un mosaico di punti di vista sul passato e il presente del rione umbertino, dai suoi ricordi e vicende storiche fino all’attualità con i suoi disagi e criticità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

