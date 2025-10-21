Roma Museo di Villa Giulia | tavola rotonda e premiazioni sul ruolo delle donne nel cinema durante la Festa del Cinema

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 18:00, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ospita un appuntamento speciale ideato da Claudia Conte, promosso dal Ferrara Film Festival e dalla Commissione Cultura della Camera dei deputati. L’iniziativa rientra nel calendario della Festa del Cinema di Roma e riunisce istituzioni e professionisti per un confronto ad ampio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma museo di villa giulia tavola rotonda e premiazioni sul ruolo delle donne nel cinema durante la festa del cinema

© Sbircialanotizia.it - Roma, Museo di Villa Giulia: tavola rotonda e premiazioni sul ruolo delle donne nel cinema durante la Festa del Cinema

News recenti che potrebbero piacerti

roma museo villa giuliaVilla Giulia, tornano a zampillare le fontane del Ninfeo - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Riporta ilnuovoterraglio.it

roma museo villa giuliaKeita Miyazaki. The Eternal Duality - Là dove scorre l'acqua tra storia e rinascita - Dal 10 ottobre al 2 novembre 2025, il Ninfeo di Villa Giulia a Roma, Museo Nazionale Etrusco (ETRU), si apre all’arte contemporanea, accogliendo la personale dell’artista giapponese Keita Miyazaki, Th ... Lo riporta arte.it

roma museo villa giuliaFragilità e rinascita, l'arte di Miyazaki al Ninfeo di Villa Giulia - "Se dovessi trovare un messaggio nella mia arte, potrebbe essere 'immagina il futuro'", dice l'artista giapponese Keita Miyazaki, arrivato a Roma per inaugurare la sua person ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Roma Museo Villa Giulia