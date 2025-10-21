Dopo un avvio di stagione altalenante ma messo in conto, la Roma Primavera di Federico Guidi ha ingranato la marcia giusta. I baby giallorossi volano, hanno agganciato il treno playoff e ora vedono la vetta della classifica. Nell’ultima giornata di campionato è arrivata una prestazione di grande autorità contro il Cagliari, superato senza subire gol e con una dimostrazione di forza che conferma la crescita della squadra. Tra i protagonisti di questo momento positivo c’è Jacopo Mirra, capitano e leader della retroguardia, sempre più punto di riferimento per Guidi. Mirra, cuore romano e sogno giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Mirra stupisce con la Primavera: sogno prima squadra