Roma l’ex allenatore di Ziolkowski | È consapevole dei propri mezzi

Nel secondo tempo della gara contro l'Inter Gasperini ha inserito Jan Ziokowski, regalandogli un buon minutaggio, con il giovane polacco che ha mostrato segnali positivi. Ai microfoni di Radio Romanista, il suo ex allenatore nell'Under 19 del Legia, Filip Raczkowski, lo ha così descritto: "Fuori dal campo è un ragazzo normale. Ed è un calciatore che comunica molto. Conoscerlo non è difficile, parla tanto. Ho capito subito che tipo fosse. In campo il discorso è lo stesso: è un ragazzo consapevole dei propri mezzi ". E ancora: "Penso che sia una delle caratteristiche che lo aiuta a essere un giocatore competitivo.

