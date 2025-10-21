Roma incendio in palazzina a Torrevecchia | morta 91enne gravissima la figlia
(Adnkronos) – Una donna di 91 anni è morta nell'incendio scoppiato nella sua casa al piano rialzato di una palazzina di via Diano Marina, nel quartiere romano di Torrevecchia. Nella casa con la donna viveva anche la figlia 67enne, soccorsa dal personale del 118, in condizioni gravissime, e il loro cane, salvato anche lui dai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Pisana, pattuglia interviene per un incendio e scopre una discarica abusiva: denunciato il proprietario dell’area. #PoliziaRomaCapitale Intervenute ieri mattina per un incendio in atto su un terreno nel quartiere Pisana, le nostre pattuglie del XII Gruppo Montev - facebook.com Vai su Facebook
Centocelle, incendio nella notte al ristorante l’Officina dei Sapori https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/centocelle_incendio_ristorante_officina_dei_sapori-424912582/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Scoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che viveva con loro - Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Da fanpage.it
Fiamme in un appartamento di Torrevecchia: morta una 91enne, gravissima la figlia, salvo il cagnetto - I Vigili del Fuoco hanno evacuato lo stabile, dichiarato inagibile La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle 16,50 circa in Via Diano Marina incrocio con Via di Torrevecchia (RM) le squadr ... terzobinario.it scrive
Scoppia un incendio nel palazzo: fiamme domate in 30 minuti, ma alcuni residenti restano intossicati - 30 di oggi, sabato 9 agosto 2025, quando la Sala Operativa, una volta ricevuta la segnalazione della presenza di fuoco in un appartamento al terzo ... Si legge su fanpage.it