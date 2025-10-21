Roma in tilt! Traffico bloccato e strade chiuse in un intero quadrante | la furia dei cittadini

Dalle prime ore del mattino un intero quadrante della città sta vivendo disagi e problemi alla circolazione: traffico bloccato, strade chiuse e disagi. “Dov’è il sindaco Gualtieri?” I Romani stanno affrontando una giornata di ordinaria follia: traffico in tilt, strade chiuse e blocco totale della circolazione in alcune delle vie più trafficate della città. “E’ una cosa indecente – il racconto di numerosi cittadini sui social – nessuno sapeva nulla e ci ritroviamo bloccati senza avere la possibilità di muoverci”. La pioggia, che generalmente rende ancora più complicata la circolazione, ha acuito maggiormente le difficoltà. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Roma in tilt! Traffico bloccato e strade chiuse in un intero quadrante: la furia dei cittadini

