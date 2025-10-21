Roma il ruolo di terzino rimane senza padroni

Sololaroma.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per anni uno dei problemi della rosa della Roma è stato rappresentato dal ruolo dei terzini, sia sulla fascia destra che sulla sinistra. Da Karsdorp a Bruno Peres per passare all’adattamento di Florenzi che ha contribuito al suo declino in casa giallorossa, la squadra capitolina in questi anni ha sempre cercato padroni inamovibili in quelle zone del campo senza riuscire però a trovare qualcuno degno di ciò. Dopo il mercato estivo di quest’anno, sembrava finalmente che i nuovi acquisti potessero portare abbondanza e qualità ma a distanza di sette giornate dall’inizio del nuovo campionato è stato possibile notare come, anche tra i nuovi rinforzi, nessuno sia riuscito a imporsi sugli altri prendendo il titolo di titolare fisso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma il ruolo di terzino rimane senza padroni

© Sololaroma.it - Roma, il ruolo di terzino rimane senza padroni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Roma sonda un giovane terzino ucraino - Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un interessamento per Valeri Luchkevych del Dnipro, in campo da titolare nelle ... Riporta calciomercato.com

Roma, continua la caccia al terzino sinistro: in pole ora c'è Tagliafico - Dopo il passaggio ufficiale di Maxim De Cuyper al Brighton, la Roma è ancora alla ricerca di un nuovo esterno sinistro. Si legge su tuttomercatoweb.com

Calciomercato Roma News/ Ecco Ghilardi, un terzino sarà ceduto al Lens (1 agosto 2025) - Hilal, formazione adesso allenata dall’ex interista Simone Inzaghi, appena un anno fa ma nella Capitale è riuscito a racimolare appena ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Roma Ruolo Terzino Rimane