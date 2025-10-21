Per anni uno dei problemi della rosa della Roma è stato rappresentato dal ruolo dei terzini, sia sulla fascia destra che sulla sinistra. Da Karsdorp a Bruno Peres per passare all’adattamento di Florenzi che ha contribuito al suo declino in casa giallorossa, la squadra capitolina in questi anni ha sempre cercato padroni inamovibili in quelle zone del campo senza riuscire però a trovare qualcuno degno di ciò. Dopo il mercato estivo di quest’anno, sembrava finalmente che i nuovi acquisti potessero portare abbondanza e qualità ma a distanza di sette giornate dall’inizio del nuovo campionato è stato possibile notare come, anche tra i nuovi rinforzi, nessuno sia riuscito a imporsi sugli altri prendendo il titolo di titolare fisso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il ruolo di terzino rimane senza padroni