Roma | il 23 ottobre il Premio Atena 2025 ‘Sinapsi rosa Dentro il cervello delle donne’

Il Premio Atena 2025 si terrà il prossimo 23 ottobre presso la sala della Protomoteca in Campidoglio alle ore 18 e quest’anno vuole celebrare il Decennale della Giornata Nazionale della Salute della Donna, della quale la Fondazione Atena è stata ideatrice e promotrice nel 2015. Per questa occasione è stato costituito un Comitato d’Onore di grandi personalità, per rendere questa ricorrenza una preziosa opportunità per ottenere una maggiore consapevolezza dell’ importanza di azioni preventive che portino a reali e consistenti miglioramenti per le donne, grazie alla prevenzione della salute femminile, all’attenzione alle differenze di genere e al contrasto alla violenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

