Roma Gasperini non potrà contare su Angelino | starà fuori per settimane! Ecco le ultimissime sulle sue condizioni

Roma, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione Angelino: out per settimane! Ecco le ultime sulle sue condizioni fisiche Non arrivano buone notizie per la Roma: Angeliño è costretto a fermarsi ancora a causa di problemi fisici. Il terzino spagnolo dovrà restare fuori per alcune settimane, rendendo necessario un percorso di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Gasperini non potrà contare su Angelino: starà fuori per settimane! Ecco le ultimissime sulle sue condizioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma senza attacco, Dovbyk e Ferguson sono un disastro: Gasperini cerca alternative - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Gasperini ha un problema: far convivere Dybala e Soulé https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/roma_gasperini_dybala_soule-424924359/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Gasperini post Verona: «Tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo conquistati» - Il primo mini ciclo di tre partite in sette giorni è terminato e Gasperini torna a casa con il bottino pieno, ma con qualche pensiero sulla gestione delle energie per le prossime settimane. Riporta ilmessaggero.it

Gasperini e la frase a Dovbyk che racchiude tutta la vittoria della Roma con il Verona - Prima o poi diventerà veramente "gasperiniana", intanto però la Roma, pur senza quei gol e quelle azioni che sono il marchio di fabbrica del suo allenatore, continua a vincere. corrieredellosport.it scrive

Roma, Gasperini: «I problemi di Pellegrini non sono risolti. Col Verona non ci sarà un turnover ampio» - Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Come scrive ilmessaggero.it