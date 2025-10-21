Roma Gasperini cerca nuove risorse | Sangaré e Lulli scalpitano

Come un domatore del circo si sta destreggiando alla grande Gasperini in quest’inizio di stagione, in una Roma sicuramente con potenziale ma anche con molti angoli da smussare e difficoltà non indifferenti. Certamente il tecnico si aspettava di più da un mercato fin qui deludente, posto che nessuno dei nuovi arrivati sta brillando come sperato ( Kalimuendo per gennaio? ), ma in attesa della prossima sessione bisogna fare di necessità virtù, cavando fuori il meglio da ogni giocatore e sfruttando anche le risorse nascoste che la rosa offre: due giovani della Primavera da tenere d’occhio sono Sangaré e Lulli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini cerca nuove risorse: Sangaré e Lulli scalpitano

