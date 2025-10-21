Roma Gasperini cerca nuove risorse | Sangaré e Lulli scalpitano

Sololaroma.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come un domatore del circo si sta destreggiando alla grande Gasperini in quest’inizio di stagione, in una Roma sicuramente con potenziale ma anche con molti angoli da smussare e difficoltà non indifferenti. Certamente il tecnico si aspettava di più da un mercato fin qui deludente, posto che nessuno dei nuovi arrivati sta brillando come sperato ( Kalimuendo per gennaio? ), ma in attesa della prossima sessione bisogna fare di necessità virtù, cavando fuori il meglio da ogni giocatore e sfruttando anche le risorse nascoste che la rosa offre: due giovani della Primavera da tenere d’occhio sono Sangaré e Lulli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma gasperini cerca nuove risorse sangar233 e lulli scalpitano

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini cerca nuove risorse: Sangaré e Lulli scalpitano

Scopri altri approfondimenti

roma gasperini cerca nuoveRoma: Gasperini cerca un altro colpo e sogna quelli di mercato - Almeno sul campo, in attesa che i Friedkin regalino alla Roma dal mercato di gennaio quello che manca al tecnico. Da ansa.it

roma gasperini cerca nuoveGasperini, e adesso cosa fai? Le mosse che ha in mente il tecnico della Roma per curare l'attacco inesistente - A Trigoria focus sulla fase offensiva, il tecnico ha pochi calciatori adatti al suo gioco: Dybala da 9 con Bailey, sedute di tiri e Soulé sempre più vicino alla porta ... Segnala msn.com

roma gasperini cerca nuoveConferenza Chivu Roma-Inter: "Su Pio Esposito paragoni senza senso, Gasperini un modello per tutti. L'Inter può arrivare in fondo a ogni competizione" - Inter: "Su Pio Esposito paragoni senza senso, Gasperini un modello per tutti. Segnala eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Cerca Nuove